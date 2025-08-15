En las últimas horas, Raúl Ruidíaz se ha vuelto el centro de atención en el mundo Universitario. El actual delantero de Atlético Grau publicó una storie en Instagram que ha generado el rechazo de los hinchas de la 'U', quienes aseguran que el atacante nacional se está burlando del cuadro crema tras la goleada 4-0 de Palmeiras en el Monumental, en el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores.

A través de la red social de X, los aficionados de Universitario cuestionaron el video compartido por el excampeón con la 'U' y aseguraron que ya no debería volver a la institución.

Raúl Ruidíaz y su sorpresiva publicación tras el Universitario vs Palmeiras

En la storie, la popular 'Pulga' se grabó entonando una canción. En una parte del tema, se hace mención al número "4". Luego, en tono burlesco, el exjugador del Seattle Sounders FC se animó a hablar en portugués. "Algo va a suceder ahora", se escucha.

Hinchas de Universitario arremetieron contra Raúl Ruidíaz

Tras viralizarse el video, los adeptos del conjunto merengue no dudaron en criticar al atacante de 35 años y mostrar cierta desilusión por su actitud mostrada. "Todos los que hasta hace una hora pedían el regreso de Raúl Ruidíaz, ya les quedó claro que a Universitario no debe volver nunca más, ¿verdad?", "Raúl Ruidíaz no puede volver nunca más a pisar el club", se lee en los comentarios en X.

"Ruidíaz no puede ni debe tener una mínima chance de vestir nuevamente nuestra camiseta, borraste toda tu historia con esa publicación", "Yo sinceramente espero que Raúl Ruidíaz ya no vuelva al mundo 'U', no sé con el afán de qué hizo lo que hizo pero la gente que en verdad amamos a la 'U' estamos dolidos, así que mejor ni que intente dar explicaciones y que se retire en Grau no más", escribieron otros hinchas.