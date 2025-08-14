HOYSuscripcion LR Focus

DT de U. Católica hace fuerte autocrítica y advierte a Alianza Lima con darle vuelta en Ecuador: "Tenemos que sacar..."

Diego Martínez, entrenador del elenco ecuatoriano, señaló que su equipo pudo marcharse de Matute marcando unos cuantos goles con miras a la revancha de los octavos de final de Copa Sudamericana.

Universidad Católica Ecuador perdió su primer partido en la Copa Sudamericana 2025.
Universidad Católica Ecuador perdió su primer partido en la Copa Sudamericana 2025. Foto: composición LR/YouTube JB Deportes 30

Alianza Lima consiguió un triunfazo en el partido de ida ante la Universidad Católica de Quito por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto ecuatoriano no pudo hacer mucho frente al poderío de los dirigidos por Néstor Gorosito y tiene la necesidad de ganar en su cancha para mantener sus chances de avanzar en el certamen continental.

En medio de este panorama, Diego Martínez, entrenador del 'Trencito azul', realizó una fuerte autocrítica y lamentó la falta de eficacia que tuvieron sus dirigidos en el Alejandro Villanueva de La Victoria.

Carlos Zambrano descarta a Gareca y confiesa el DT que mejor entrenaba en la selección peruana: 'Con Ricardo hacíamos poco o nada'

DT de U. Católica advierte a Alianza Lima para la revancha por Sudamericana

"Creo que pudimos haber marcado un gol o dos. Nos terminó costando no haber sido efectivos en el área rival, sobre todo en momentos claves donde podríamos haber golpeado y cambiado el rumbo del partido", manifestó ante los medios de comunicación.

Por otra parte, el DT de la U. Católica de Ecuador fue claro al mencionar que tienen confianza en revertir la serie y dejó una advertencia a Alianza Lima para compromiso de la próxima semana.

"Tenemos la convicción de darle la vuelta en Quito, pero adelante vamos a enfrentar a un equipo que tratará de administrar la ventaja a su favor (...). En la vuelta tenemos que sacar ese poderío ofensivo que tenemos, marcar una diferencia y estar más atentos en defensa", concluyó.

Delantero de U. Católica y el desafiante mensaje a Alianza Lima para el partido de vuelta: 'Tenemos la altura como ventaja'

¿Cuándo juegan la revancha Alianza Lima y U. Católica de Ecuador?

El partido de vuelta entre Alianza Lima versus Universidad Católica de Ecuador se tendrá lugar el miércoles 20 de agosto en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. La hora pactada para este decisivo cotejo es a las 7.30 p. m. (horario de ambos países.)

