Deportes

André Carrillo admitió sentirse culpable por salida de DT de la selección peruana y revela qué hizo: "Era un trato de padre a hijo"

El experimentado volante de Corinthians de Brasil, que no volverá a jugar en el 2025 debido a una lesión, hizo un repaso de los comandos técnicos que tuvo en la selección peruana.

André Carrillo fue mundialista con la selección peruana en Rusia 2018. Foto: composición LR/AFP
André Carillo es uno de los actuales referentes de la selección peruana. Si bien el volante de Corinthians no estará presente en las últimas fechas de las Eliminatorias 2026 debido a una complicada lesión, el futbolista repasó cómo fue su experiencia en durante este proceso clasificatorio bajo las órdenes de Jorge Fossati y Juan Reynoso.

La 'Culebra' sorprendió al mencionar que sintió culpa por la salida del popular 'Cabezón' del banquillo de la Bicolor. Asimismo, hizo un mea culpa y fue claro al señalar que su rendimiento estuvo por debajo de lo esperado.

lr.pe

Carrillo admite sentirse culpable por salida de Reynoso de la selección

"Con Reynoso me sentí importante en el equipo, el trato que me daba era genial, era un trato de amistad, de padre a hijo, tenemos confianza hasta el día de hoy. Él me dio mucho, cuando lo despidieron le mandé un mensaje, le dije que me sentía mal porque no rendí lo que estaba acostumbrado, por la confianza que me dio, yo sentí parte de culpa de que no continúe y que su paso por la selección no haya sido exitoso. Él estuvo muy bien conmigo, solo que mi rendimiento no fue el ideal", manifestó en diálogo con Radio Ovación.

En ese sentido, André Carrillo sostuvo que Juan Reynoso, que hace poco fue anunciado en Melgar de Arequipa, siempre buscó lo mejor para la selección peruana; sin embargo, los resultados no lo acompañaron.

"Hoy es fácil hablar, yo lo que siento es que lo que ha querido hacer el 'profe' Juan ha sido lo mejor posible. Trabajamos un montón con él, teníamos muchas ideas, pero a veces el fútbol es así, capaz no es para ti en ese momento. Hoy hablar de eso ya está de más", concluyó.

lr.pe

André Carrillo no jugará los últimos partidos de Perú en las Eliminatorias 2026

Hace algunos días, Corinthians confirmó que André Carrillo no volverá a jugar en el 2025 debido a que sufrió una lesión de ligamentos en el tobillo izquierdo y tendrá que someterse a una operación. De esta manera, el exdelantero de Alianza Lima se perderá los duelos de setiembre contra Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias.

