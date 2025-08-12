HOYSuscripcion LR Focus

Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Mr. Peet revela que jugadores de la selección peruana frustraron fichaje de Lapadula por Alianza Lima: "Tenía acuerdo verbal y económico"

El periodista indicó que Lapadula decidió no firmar por Alianza Lima en el 2024 luego de reunirse con algunos de sus compañeros previo al inicio de la era Fossati en la selección peruana.

Gianluca Lapadula desarrolló toda su carrera profesional en Italia. Foto: composición LR/AFP/YouTube de Mr. Peet
En los últimos días, se empezó a hablar sobre la posible llegada de Gianluca Lapadula al fútbol peruano; sin embargo, esta no es la primera vez que al popular 'Bambino' se le relaciona con un equipo de la Liga 1. El periodista Mr. Peet sorprendió al revelar que el experimentado delantero tenía un acuerdo para firmar por Alianza Lima en el 2024.

El comunicador indicó que este episodio tuvo lugar antes del inicio de la era Fossati al mando de la Bicolor. De acuerdo a su reporte, el atacante de 35 años se iba a convertir en el jugador mejor pagado del balompié nacional; no obstante, esto cambió tras reunirse con algunos de sus compañeros en la selección peruana.

Mr. Peet revela que jugadores de selección frustraron fichaje de Lapadula por Alianza

"Lapadula estaba muy cerca de llegar al fútbol peruano, ya tenía un acuerdo verbal y económico, que iba a ser el salario más alto del fútbol peruano, con Alianza Lima, pero algunas cosas no le gustaron cuando llegó a jugar con la selección en el inicio de la era Fossati; sumado a que algunos compañeros de selección intentaron convencerlo de que no fiche por Alianza", manifestó en su programa de YouTube.

En ese sentido, Mr. Peet remarcó que a Gianluca Lapadula no le gustó el divisionismo presente y consideró que no era el momento para arribar a la Liga 1 e incorporarse a Alianza Lima.

"El primer partido de la era Fossati es en Matute. Antes de eso, ya se había dado la conversación y todo se definía con la visita de Lapadula en Lima para estos partidos. Lapadula queda maravillado y tiene contacto con jugadores que precisamente no son de Alianza (...). Lo invitan a un almuerzo, lo llevan al complejo, le enseñan las canchas de fútbol que tienen, le sacan una reunión con Ferrari. Lapadula le dice lo que Alianza le ofreció; le dicen, yo te ofrezco esto y lo hacen posar con la camiseta de Universitario", agregó.

"Lapadula le dice al intermediario que estaba confundido y no es el momento para llegar al fútbol peruano. Hay mucho divisionismo y 'yo no pensé encontrarme con este escenario, no quiero tener problema ni con uno ni con otro, quiero seguir viniendo a la selección peruana. Por ahora, no están las condiciones para que yo venga al fútbol peruano'", concluyó.

Hernán Barcos, Paolo Guerrero y figuras de Alianza Lima se despiden de Jhamir D' Arrigo: "Te voy a extrañar Jhamir Yamal"

Alineaciones Alianza Lima contra U. Católica de Ecuador con Alessandro Burlamaqui para el golpe de blanquiazules en Copa Sudamericana

'Puma' Carranza y su firme respuesta a Carlos Zambrano tras negativa para cambiar día del clásico:"Cada uno ve por su lado"

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

DT de U. Católica destacó a 4 jugadores de Alianza Lima previo a partido por Sudamericana: "No solo son Paolo Guerrero y Hernán Barcos"

Universitario vs Palmeiras: ¿cuál fue el único partido que le ganó el Club Universitario de Deportes en toda la historia de la Copa Libertadores?

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Mr. Peet impacta al hablar sobre por qué Sporting Cristal habría 'borrado' a Lora: "No digo que sea malo, pero..."

Canal Cienciano ante Bolívar por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

'Puma' Carranza y su firme respuesta a Carlos Zambrano tras negativa para cambiar día del clásico:"Cada uno ve por su lado"

