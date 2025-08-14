La ausencia del delantero Álex Valera en las últimas convocatorias de la selección peruana dio pie a muchos rumores. Uno de los más difundidos fue la presunta mala relación que el goleador de Universitario tenía con algunos referentes del equipo, como Paolo Guerrero o André Carrillo.

Hace algunos meses, el 'Depredador' salió al frente para aclarar los trascendidos y negar cualquier tipo de problema al respecto. La 'Culebra', por su parte, acaba de volver a tocar el tema y descartó que haya tenido alguna pelea con 'Valegol'.

¿Qué dijo André Carrillo sobre su presunta pelea con Álex Valera?

En entrevista con el periodista Eddie Fleischman, el extremo del Corinthians aseguró que tiene una buena relación con Valera y que el equipo en general siempre lo recibió bien. Acerca de las causas para su alejamiento de la Bicolor, señaló que quizás el penal fallado en el repechaje para el Mundial Qatar 2022 mermó su confanza.

"Sinceramente no sé qué pasó, también me gustaría saber porque primero decían que Guerrero había discutido con él, de ahí que yo había discutido con él. Siempre fue bien recibido, he pensado qué puede pasar por su cabeza... A lo mejor por lo que falló el penal no se siente con confianza pero yo tengo una buena relación con él, nunca tuve un problema", declaró Carrillo para el programa 'Full Deporte' de Ovación.

¿Por qué Álex Valera dejó de ser convocado a la selección peruana?

A fines de mayo, cuando dio a conocer su lista para las fechas 15 y 16 de las eliminatorias, el técnico Óscar Ibáñez explicó que optó por no llamar a Valera debido a que ya contaba con tres jugadores en la posición de '9': Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula y Luis Ramos.

En tanto, respecto a la ausencia del futbolista crema para la jornada doble de marzo, reveló que fue el propio atacante quien pidió no ser tomado en cuenta por temas personales, los cuales optó por mantener en privado.