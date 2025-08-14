HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

André Carrillo no descarta llegar a Universitario tras 'coqueteos' en el pasado: "Soy hincha de Alianza Lima, pero..."

Después de algunos meses, André Carrillo, quien viene recuperándose de una dura lesión, volvió a referirse sobre la posibilidad de volver al fútbol peruano para jugar en Universitario.

André Carrillo no le cierra las puertas a Universitario. Foto: composición LR/captura de Full Deporte
André Carrillo no le cierra las puertas a Universitario. Foto: composición LR/captura de Full Deporte

André Carrillo tuvo que hacer una pausa obligatoria en Brasil. El último miércoles 6 de agosto, la 'Culebra' fue titular en la victoria de Corinthians ante Palmeiras por la Copa de Brasil. Sin embargo, no pudo terminar el encuentro y salió lesionado. De acuerdo al informe del 'Timao', el volante peruano sufrió una rotura en los ligamentos del tobillo izquierdo y tuvo que ser operado quirúrgicamente. En este sentido, estará alejado de las canchas por los próximos meses.

Mientras se recupera, Carrillo ha brindado una entrevista para el programa 'Full Deporte' del periodista Eddie Fleischman. En la conversación, se animó a hablar sobre la lesión que lo mantendrá fuera, acerca de por qué se fue Arabia Saudita y su posible llegada a Universitario de la Liga 1 2025.

PUEDES VER: Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: Te amo

lr.pe

Carrillo no descarta llegar a Universitario, pese a su amor por Alianza

En principio, reconoció que tuvo un acercamiento con Universitario tras tener contacto con Jean Ferrari, exadministrador del conjunto crema. "Tuve una conversación (con Jean Ferrari) pero fue muy rápida, él quería contar conmigo, yo tenía algunas dudas pero no estaba en mis planes regresar a Perú, apareció lo de Corinthians y no lo dudé. No hubo una oferta oficial, solo conversaciones", declaró.

A pesar de que no se concretó, no descarta la idea de llegar a Ate. "No me cierro las puertas, no hay que hablar nunca de si vestirías o no porque uno es profesional y no sabe lo que puede pasar, estamos siempre abiertos. Obviamente yo soy hincha de Alianza, empecé ahí, estoy agradecido con el club pero nunca tuve contacto desde que salí del país", añadió.

PUEDES VER: Será jugador de Perú por 10 años: Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

lr.pe

André Carrillo habla sobre su lesión en Corinthians

Carrillo señaló que estará fuera de las canchas por alrededor de 3 meses. Sin embargo, espera que se pueda acelerar el proceso para regresar lo más pronto posible.

"Ha sido una lesión de ligamentos de tobillo de la parte externa, ha sido rotura por eso necesitaba la operación. Me han dicho que en 3 meses estoy volviendo a jugar, ojalá que aceleren los procesos para llegar antes porque quiero terminar el año jugando, quiero ayudar al equipo"

