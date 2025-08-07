El último miércoles 6 de agosto, André Carrillo fue titular en la victoria por 2-0 de Corinthians sobre Palmeiras que les permitió la clasificación a cuartos de final de la Copa de Brasil. El futbolista peruano no pudo terminar el partido y salió lesionado. Este jueves, a través de una publicación en su página web, publicó el diagnóstico de la 'Culebra', luego de realizarse los exámenes correspondientes.

Según informó el 'Timao', André Carrillo sufrió "una lesión de ligamentos en el tobillo izquierdo", por lo que tendrá que ser operado en los siguientes días.

Lesión de André Carrillo en Corinthians

En el inicio del segundo tiempo, el volante nacional protagonizó un fuerte choque con el defensa de Palmeiras, Agustín Giay, y cayó mal. Tras ello, tuvo que ser sustituido y en su lugar ingresó Breno Bidon. La 'Culebra' fue retirado en camilla, lo que dio algunas luces de la magnitud de la lesión de la 'Culebra', quien el pasado 3 de agosto marcó su primer gol de la temporada en el torneo doméstico.

De esta forma, Carrillo se perderá no solo algunos partidos con Corinthians en el Brasileirao o la Copa de Brasil, sino que también corre peligro su convocatoria en la selección peruana, que jugará la última fecha doble de las Eliminatorias 2026 en septiembre.

DT de Corinthians habló tras la lesión de André Carrillo

"Todavía es pronto para decir algo, pero Memphis seguramente tuvo un problema un poco más complejo. Carrillo estuvo lastimado, y creo que fue una lesión en ese momento, no podía mover la pierna, si no recuerdo mal, y se cayó encima", dijo Dorival Júnior en conferencia de prensa tras la clasificación a cuartos de final.