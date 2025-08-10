HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Crisis en Corinthians de André Carrillo: echaron al presidente del club por presuntos actos de corrupción

El equipo del volante de la selección peruana no solo afronta un complicado panorama deportivo. En las últimas horas, se anunció la destitución de su presidente.

André Carrillo es uno de los jugadores más importantes de Corinthians. Foto: composición LR/Corinthians
André Carrillo es uno de los jugadores más importantes de Corinthians. Foto: composición LR/Corinthians

André Carrillo afronta un duro momento en Corinthians. Más allá de la crisis de resultados y la dura lesión que lo mantendrá alejado de los campos de juego durante varios meses, el club pasa por un complejo momento a nivel institucional y hace poco destituyeron a su presidente.

Los socios del 'Timao' cesaron de sus funciones de manera definitiva a Augusto Melo, quien ya había sido suspendido de manera provisional en mayo.

PUEDES VER: Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

lr.pe

Corinthians destituye a su presidente por presuntos actos de corrupción

La Justicia de Brasil investiga al directivo y otros exdirigentes y empresarios por asociación ilícita, lavado de dinero y robo. Esto luego de que la Policía Civil de San Pablo indicara que existen supuestas irregularidades en el contrato que se firmó con una casa de apuestas.

A la espera de las nuevas elecciones, el vicepresidente Osmar Stábile será el encargado de asumir las riendas del gigante brasileño.

PUEDES VER: Luis Abram revela el motivo que lo llevó a rechazar oferta de Alianza Lima y fichar por Sporting Cristal: 'No había que pensarlo mucho'

lr.pe

André Carrillo no volverá a jugar en el 2025

André Carrillo estuvo presente en el triunfo 2-0 de Corinthians ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Brasil. En pleno cotejo, el futbolista de 34 años quedó muy sentido y se vio obligado a dejar el campo de juego.

Ante lo acontecido, el equipo paulista confirmó la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación que necesitará el exatacante de Alianza Lima. "André Carrillo sufrió una lesión de ligamentos en el tobillo izquierdo y será sometido a cirugía. La recuperación estimada superará los cuatro meses", se lee en el comunicado que publicaron.

De esta manera, la 'Culebra' no podrá estar presente con la selección peruana para los partidos que restan en las Eliminatorias 2026. En el mese de setiembre, el cuadro comandado por Óscar Ibáñez, tendrá que visitar a Uruguay en Montevideo y recibir en Lima a Paraguay.

