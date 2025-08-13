Alianza Lima aplastó 4-0 a Sporting Cristal sub-18 y le propina duro golpe en su meta de llegar a la Liga 3
Pese a que jugó en La Florida y se reforzó con 3 futbolistas del plantel principal, el equipo de Iván Bulos sufrió una escandalosa derrota que complica sus chances en el campeonato sub-18.
Uno de los objetivos que Sporting Cristal se ha trazado para sus divisiones menores esta temporada es clasificar a la Liga 3 (tercera división), algo que no pudo lograr en el 2024 al quedar eliminado de forma temprana en el Torneo de Reservas. Este año, con el novedoso Torneo Juvenil sub-18, los rimenses tienen una nueva oportunidad, aunque acaban de sufrir un duro tropiezo.
Por la fecha 7 del Apertura (primera fase del campeonato), los celestes debían ganarle a Alianza Lima para ser líderes del grupo B, pero sucumbieron 4-0 ante los íntimos pese a que jugaron como locales en La Florida. Aunque de momento se mantienen en zona de clasificación a cuartos de final, este duro resultado podría comprometer sus chances en las próximas jornadas.
¿Qué pasó en el Alianza Lima vs Sporting Cristal sub-18?
Para este cotejo, los dirigidos por Iván Bulos contaron con la presencia de 3 jugadores que actualmente integran el plantel principal del club: el lateral Duham Ballumbrosio, el extremo Jair Moretti y el delantero Mateo Rodríguez, quienes arrancaron como titulares.
Pese a ello, los cerveceros no pudieron frente al poderío de los blanquiazules, que se impusieron con goles de Adriano Neciosup (2), Josué Montenegro y Sebastián Ortega para consolidarse en el primer lugar de la tabla.
¿Cómo va Sporting Cristal en el Torneo Juvenil sub-18?
Tras siete partidos jugados, Alianza es el único puntero del grupo B, con 19 unidades, seguido por Cristal, que tiene 14 puntos. Los dos primeros avanzarán a cuartos de final, mientras que el tercero deberá esperar el puntaje del otro tercero en el grupo A para definir a otro clasificado.
|Club
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|Alianza Lima
|7
|6
|18
|19
|Sporting Cristal
|7
|4
|16
|14
|Sport Huancayo
|7
|3
|-10
|10
|Sport Boys
|7
|2
|-1
|6
|ADT
|6
|1
|-12
|5
|Alianza Universidad
|6
|0
|-15
|2
¿Qué necesita Sporting Cristal sub-18 para ascender a Liga 3?
Para obtener el único cupo que el Torneo Juvenil sub-18 brinda a la Liga 3, Sporting Cristal debe campeonar o, en su defecto, ser el club con mejor desempeño en el certamen excluyendo a Universitario, Melgar, Alianza Lima, Cienciano, Sport Boys, Sport Huancayo, ADT y César Vallejo, pues estos ya tienen a sus categorías menores jugando la tercera división.