Alianza Lima le lleva 5 puntos de ventaja a los celestes en la tabla del grupo B. Foto: Sporting Cristal

Uno de los objetivos que Sporting Cristal se ha trazado para sus divisiones menores esta temporada es clasificar a la Liga 3 (tercera división), algo que no pudo lograr en el 2024 al quedar eliminado de forma temprana en el Torneo de Reservas. Este año, con el novedoso Torneo Juvenil sub-18, los rimenses tienen una nueva oportunidad, aunque acaban de sufrir un duro tropiezo.

Por la fecha 7 del Apertura (primera fase del campeonato), los celestes debían ganarle a Alianza Lima para ser líderes del grupo B, pero sucumbieron 4-0 ante los íntimos pese a que jugaron como locales en La Florida. Aunque de momento se mantienen en zona de clasificación a cuartos de final, este duro resultado podría comprometer sus chances en las próximas jornadas.

¿Qué pasó en el Alianza Lima vs Sporting Cristal sub-18?

Para este cotejo, los dirigidos por Iván Bulos contaron con la presencia de 3 jugadores que actualmente integran el plantel principal del club: el lateral Duham Ballumbrosio, el extremo Jair Moretti y el delantero Mateo Rodríguez, quienes arrancaron como titulares.

Pese a ello, los cerveceros no pudieron frente al poderío de los blanquiazules, que se impusieron con goles de Adriano Neciosup (2), Josué Montenegro y Sebastián Ortega para consolidarse en el primer lugar de la tabla.

¿Cómo va Sporting Cristal en el Torneo Juvenil sub-18?

Tras siete partidos jugados, Alianza es el único puntero del grupo B, con 19 unidades, seguido por Cristal, que tiene 14 puntos. Los dos primeros avanzarán a cuartos de final, mientras que el tercero deberá esperar el puntaje del otro tercero en el grupo A para definir a otro clasificado.

Club PJ PG DG Pts Alianza Lima 7 6 18 19 Sporting Cristal 7 4 16 14 Sport Huancayo 7 3 -10 10 Sport Boys 7 2 -1 6 ADT 6 1 -12 5 Alianza Universidad 6 0 -15 2

¿Qué necesita Sporting Cristal sub-18 para ascender a Liga 3?

Para obtener el único cupo que el Torneo Juvenil sub-18 brinda a la Liga 3, Sporting Cristal debe campeonar o, en su defecto, ser el club con mejor desempeño en el certamen excluyendo a Universitario, Melgar, Alianza Lima, Cienciano, Sport Boys, Sport Huancayo, ADT y César Vallejo, pues estos ya tienen a sus categorías menores jugando la tercera división.