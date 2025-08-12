HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación
Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Deportes

Arquero de 'U' Católica señala la gran debilidad que tienen previo a duelo contra Alianza Lima: "Es fundamental corregir eso"

El arquero Rafael Romo de la ‘U’ Católica, destacó la importancia de reforzar un importante aspecto del juego colectivo, tras mostrar serias debilidades en la última fase de la Copa Sudamericana.

Revelan gran debilidad de la 'U' Católica previo al partido contra Alianza. Foto: Lr/RPP
Revelan gran debilidad de la 'U' Católica previo al partido contra Alianza. Foto: Lr/RPP

Llegó la hora de la verdad. Alianza Lima se mide a Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final en la Copa Sudamericana. El actual subcampeón de la Liga 1 parte ligeramente como favorito por sus recientes buenas actuaciones la Conmebol. Además, arrancará la serie en el Estadio Alejandro Villanueva y podría aprovechar una gran debilidad que presentó la 'U' Católica en sus últimos partidos.

El arquero Rafael Romo, en una entrevista con 'Línea de 5' habló más de la cuenta y reveló algunas pistas del partido contra Alianza Lima. Asimismo, confirmó que vienen trabajando duro y parejo para corregir esos errores que pueden pasarle factura en 'Matute'.

PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima contra U. Católica de Ecuador con Alessandro Burlamaqui para dar el golpe en Copa Sudamericana

lr.pe

¿Cuál es la gran debilidad que tiene 'U' Católica ante Alianza Lima?

"La U. Católica se caracteriza por ser un equipo muy ofensivo y tratamos bien la pelota. Por este motivo, el orden defensivo se ha visto comprometido y en este tipo de llaves de ida y vuelta es fundamental ese detalles. Venimos trabajando bien en los últimos días para hacer un encuentro sólido ante Alianza Lima", comentó el arquero Rafael Romo en el programa 'Línea de 5'. Es importante destacar que 'U' Católica metió 45 goles y recibió 32 anotaciones.

PUEDES VER: Jorge Célico, extécnico de U. Católica, apunta sobre Kevin Quevedo previo al partido con Alianza Lima: "Hay muchos jugadores iguales..."

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima versus Universidad Católica de Ecuador?

En suelo peruano, el choque entre Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará desde las 7.30 p. m.

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

PUEDES VER: Hernán Barcos, Paolo Guerrero y figuras de Alianza Lima se despiden de Jhamir D' Arrigo: "Te voy a extrañar Jhamir Yamal"

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima ante Universidad Católica de Ecuador?

El encuentro entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador, válido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, se disputará el miércoles 13 de agosto en el estadio Matute. El partido de vuelta se llevará a cabo una semana después, el miércoles 20, en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

Notas relacionadas
¡No es Matute! Carlos Zambrano sorprende al elegir el mejor estadio en el que ha jugado con Alianza Lima en Perú: "Es una alfombra"

¡No es Matute! Carlos Zambrano sorprende al elegir el mejor estadio en el que ha jugado con Alianza Lima en Perú: "Es una alfombra"

LEER MÁS
Mr. Peet sorprende a los fanáticos de Sporting Cristal con fuerte revelación de Gianfranco Chávez: "Es hincha de Alianza Lima"

Mr. Peet sorprende a los fanáticos de Sporting Cristal con fuerte revelación de Gianfranco Chávez: "Es hincha de Alianza Lima"

LEER MÁS
Delantero de U. Católica de Ecuador deja clara advertencia a Alianza Lima previo a partido por Copa Sudamericana: "Los hemos estudiado"

Delantero de U. Católica de Ecuador deja clara advertencia a Alianza Lima previo a partido por Copa Sudamericana: "Los hemos estudiado"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Donnarumma contesta fuerte tras ser 'echado' por Luis Enrique del PSG: "Decepcionado y descorazonado"

Donnarumma contesta fuerte tras ser 'echado' por Luis Enrique del PSG: "Decepcionado y descorazonado"

LEER MÁS
Mr. Peet impacta al hablar sobre por qué Sporting Cristal habría 'borrado' a Lora: "No digo que sea malo, pero..."

Mr. Peet impacta al hablar sobre por qué Sporting Cristal habría 'borrado' a Lora: "No digo que sea malo, pero..."

LEER MÁS
El prestigioso estadio del Perú que sería sede de la final de la Copa Sudamericana ante fallas de Bolivia: "En Conmebol están listos"

El prestigioso estadio del Perú que sería sede de la final de la Copa Sudamericana ante fallas de Bolivia: "En Conmebol están listos"

LEER MÁS
'Puma' Carranza y su firme respuesta a Carlos Zambrano tras negativa para cambiar día del clásico: "Cada uno ve por su lado"

'Puma' Carranza y su firme respuesta a Carlos Zambrano tras negativa para cambiar día del clásico: "Cada uno ve por su lado"

LEER MÁS
Canal del Alianza Lima U. Católica por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Canal del Alianza Lima U. Católica por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Alineaciones Alianza Lima contra U. Católica de Ecuador con Alessandro Burlamaqui para dar el golpe en Copa Sudamericana

Alineaciones Alianza Lima contra U. Católica de Ecuador con Alessandro Burlamaqui para dar el golpe en Copa Sudamericana

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Deportes

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

ExDT de Sport Boys y sus duras palabras tras dejar el equipo después de solo 3 meses: "Tienen muchas deudas"

Roberto Guizasola rompe el silencio y ofrece disculpas públicas a Reimond Manco: ''Espero que podamos recuperar nuestra amistad''

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota