Llegó la hora de la verdad. Alianza Lima se mide a Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final en la Copa Sudamericana. El actual subcampeón de la Liga 1 parte ligeramente como favorito por sus recientes buenas actuaciones la Conmebol. Además, arrancará la serie en el Estadio Alejandro Villanueva y podría aprovechar una gran debilidad que presentó la 'U' Católica en sus últimos partidos.

El arquero Rafael Romo, en una entrevista con 'Línea de 5' habló más de la cuenta y reveló algunas pistas del partido contra Alianza Lima. Asimismo, confirmó que vienen trabajando duro y parejo para corregir esos errores que pueden pasarle factura en 'Matute'.

¿Cuál es la gran debilidad que tiene 'U' Católica ante Alianza Lima?

"La U. Católica se caracteriza por ser un equipo muy ofensivo y tratamos bien la pelota. Por este motivo, el orden defensivo se ha visto comprometido y en este tipo de llaves de ida y vuelta es fundamental ese detalles. Venimos trabajando bien en los últimos días para hacer un encuentro sólido ante Alianza Lima", comentó el arquero Rafael Romo en el programa 'Línea de 5'. Es importante destacar que 'U' Católica metió 45 goles y recibió 32 anotaciones.

¿A qué hora juega Alianza Lima versus Universidad Católica de Ecuador?

En suelo peruano, el choque entre Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará desde las 7.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

¿Cuándo juega Alianza Lima ante Universidad Católica de Ecuador?

El encuentro entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador, válido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, se disputará el miércoles 13 de agosto en el estadio Matute. El partido de vuelta se llevará a cabo una semana después, el miércoles 20, en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito.