Deportes

Paolo Guerrero fue el más destacado por Conmebol previo al Alianza Lima vs Universidad Católica: "Goleador y leyenda"

El experimentado '9' regresa al equipo dirigido por Néstor Gorosito, quien confía en sus jugadores tras eliminar a Gremio. La Conmebol destacó al goleador peruano en sus redes sociales por su trayectoria.

Poalo Guerrero recibió elogios de la Conmebol previo al partido clave. Foto: Conmebol
Poalo Guerrero recibió elogios de la Conmebol previo al partido clave. Foto: Conmebol

Llegó la hora de la verdad. Alianza Lima se mide a Universidad Católica, en el Estadio Alejandro Villanueva, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los dirigidos por Néstor Gorosito parten ligeramente como favoritos, ya que han recuperado piezas importantes en el equipo titular como Paolo Guerrero y Eryc Castillo en el ataque. Además, viene de eliminar a Gremio en Porto Alegre.

Justamente, en sus redes sociales, Conmebol elogió al goleador Paolo Guerrero previo al importante compromiso ante el cuadro ecuatoriano. La máxima entidad del fútbol sudamericano se rindió al 'Depredador' por su amplia trayectoria por encima de los demás jugadores que estarán en el gramado de juego.

PUEDES VER: Alineaciones de Alianza Lima ante U. Católica de Ecuador por octavo de final de Copa Sudamericana 2025

lr.pe

¿Qué dijo la Conmebol sobre Paolo Guerrero?

No es un secreto que la exitosa carrera del delantero peruano atraiga miradas y reflectores de todo el continente. Paolo Guerrero fue campeón de la Copa Sudamericana 2023 con Liga de Quito y se consagró en el Mundial de Clubes 2012 con Corinthians. Por este motivo, la Conmebol lo tiene bien referenciado y en sus redes sociales colocaron su foto con emotivo mensaje. "Paolo Guerrero: Goleador y leyenda".

PUEDES VER: Alianza Lima prepara el nuevo Matute: administrador del club revela la capacidad que tendría el renovado estadio

lr.pe

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre Universidad Católica de Ecuador previo a la Copa Sudamericana?

El capitán de la selección peruana de fútbol y goleador aliancista aseguró que se viene un partido más difícil de lo que parece. "La U Católica es un rival durísimo, pero creo que estamos en condiciones de hacer las cosas bien. No podemos subestimar a nadie", declaró el experimentado '9' en 'Canal N'.

¿A qué hora juega Alianza Lima versus Universidad Católica de Ecuador?

En suelo peruano, el choque entre Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará desde las 7.30 p. m.

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.
