Deportes

Alineaciones Alianza Lima contra U. Católica de Ecuador con Alessandro Burlamaqui para el golpe de blanquiazules en Copa Sudamericana

Néstor Gorosito alista algunas variantes en el equipo para recibir a Universidad Católica por los octavos de final de la Sudamericana. Conoce las alineaciones que preparan ambos técnicos para el duelo.

Alianza Lima y U. Católica de Ecuador jugarán la vuelta el miércoles 20 de agosto. Foto: composición LR/Club Alianza Lima/U. Católica Ecuador

Alianza Lima y U. Católica de Ecuador protagonizarán uno de los partidos más importantes en estos octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Ambas escuadras iniciarán la llave en Matute este miércoles 13 de agosto a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). El técnico Néstor Gorosito alistaría un sorpresivo once con la presencia de Alessandro Burlamaqui.

Cabe precisar que Alianza Lima recuperó a Paolo Guerrero, Sergio Peña, Guillermo Enrique, Eryc Castillo y Pablo Ceppelini para afrontar este encuentro. El volante uruguayo, a excepción de los demás futbolistas, quedó habilitado tras ser sancionado por Conmebol por un supuesto acto racista ocurrido ante el duelo con Boca Juniors en la fase preliminar de la Copa Libertadores.

Delantero de U. Católica de Ecuador deja clara advertencia a Alianza Lima previo a partido por Copa Sudamericana: 'Los hemos estudiado'

lr.pe

Alineación Alianza Lima ante U. Católica por Copa Sudamericana

Este sería el once titular de los íntimos para recibir a Universidad Católica.

  • Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Erick Noriega, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Alan Cantero, Gaspar Gentile, Hernán Barcos y Kevin Quevedo.

Alineación U. Católica ante Alianza Lima por Copa Sudamericana

El técnico Diego Martínez apostaría por el siguiente equipo.

  • Johan Lara, Jhon Chancellor, Carlos Medina, Luis Canga, Jerónimo Cacciabue, Luis Moreno, Andrés Rodríguez, Daykol Romero, Gregori Anangonó, Ismael Díaz y Byron Palacios.

Alianza Lima ante U. Católica: convocados de Néstor Gorosito

Piero Cari y Carlos Zambrano son los grandes ausentes en la nómina. El joven atacante no ha podido recuperarse de su lesión, mientras que el 'León' está suspendido tras ser expulsado ante Gremio en Brasil.

Lista de convocados de Alianza Lima. Foto: Club Alianza Lima

Erick Delgado y José Carvallo protagonizan candente debate previo al Universitario vs Palmeiras: 'El empate te saca de la Libertadores'

lr.pe

¿En qué canal ver Alianza Lima ante U. Católica?

En Perú, el cotejo por la ida de los octavos de final será transmitido por la señal de ESPN. En Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela, el partido se podrá ver por DSports.

