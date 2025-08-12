HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

DT de U. Católica destacó a 4 jugadores de Alianza Lima previo a partido por Sudamericana: "No solo son Paolo Guerrero y Hernán Barcos"

En su llegada a Lima, el entrenador Diego Martínez se refirió a lo que será el partido ante Alianza Lima en Matute por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

U. Católica viene de empatar con Orense por la Serie A de Ecuador. Foto: composición LR/captura de Jax Latin Media
U. Católica viene de empatar con Orense por la Serie A de Ecuador. Foto: composición LR/captura de Jax Latin Media

Alianza Lima quiere seguir haciendo historia en la Copa Sudamericana. Tras dejar en el camino a Gremio, ahora el siguiente reto será superar a U. Católica en una intensa llave de ida y vuelta. La delegación del equipo ecuatoriano arribó al Perú el último lunes 11 de agosto en horas de la noche. Tras llegar a la capital, Diego Martínez, DT de los Camarattas, se refirió a lo que será el primer partido en Matute.

El entrenador argentino elogió a Alianza Lima y aseguró que es un equipo grande con "mucha historia". Además, señaló que tiene jugadores determinantes como Paolo Guerrero, Hernán Barcos, Eryc Castillo y Kevin Quevedo.

PUEDES VER: Franco Navarro respondió a críticas por trabajar con su hijo en Alianza Lima y puso de ejemplo a la selección peruana: 'Es un complemento'

lr.pe

DT de U. Católica habló sobre el partido contra Alianza Lima: "Equipo poderoso"

"Es un partido muy difícil, hemos estudiado a Alianza Lima y es un equipo muy fuerte, poderoso, mucho más en su cancha. Nosotros estamos listos para competir y hacernos fuertes en esta llave y la siguiente. Siento que es un duelo parejo, Alianza es un equipo grande y con mucha historia. Nosotros estamos haciendo nuestro camino en estas copas internacionales, pero siento que es un partido parejo",

Al ser consultado sobre cómo frenar el poderío ofensivo liderado por el 'Depredador' y el 'Pirata', Martínez precisó que, además de ambos delanteros, Alianza Lima también encuentra profundidad con Quevedo y Castillo.

"No solo son Paolo Guerrero y Hernán Barcos, sino lo que hacen sus extremos también como Kevin Quevedo y Eryc Castillo. La verdad que tienen un equipo completo y plantilla competitiva. Nosotros hemos trabajado para hacer un partido inteligente y tratar de jugar con nuestra identidad y competir al máximo", manifestó.

PUEDES VER: ¡No es Matute! Carlos Zambrano sorprende al elegir el mejor estadio en el que ha jugado con Alianza Lima en Perú: 'Es una alfombra'

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima ante U. Católica?

El primer partido por el pase a los cuartos de final de la Sudamericana se disputará este miércoles 13 de agosto desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en Matute.

Notas relacionadas
Periodistas bolivianos palpitan y debaten sobre quién es más grande entre Bolívar y Cienciano: ''Tienen su estrellita internacional''

Periodistas bolivianos palpitan y debaten sobre quién es más grande entre Bolívar y Cienciano: ''Tienen su estrellita internacional''

LEER MÁS
¡Duras ausencias! Alianza Lima y las 2 bajas confirmadas para crucial partido ante U. Católica por la Copa Sudamericana 2025

¡Duras ausencias! Alianza Lima y las 2 bajas confirmadas para crucial partido ante U. Católica por la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Cienciano anuncia transmisión gratuita para sus hinchas del partido ante Bolívar por la Copa Sudamericana 2025

Cienciano anuncia transmisión gratuita para sus hinchas del partido ante Bolívar por la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Erick Delgado y José Carvallo protagonizan candente debate previo al Universitario vs Palmeiras: "El empate te saca de la Libertadores"

Erick Delgado y José Carvallo protagonizan candente debate previo al Universitario vs Palmeiras: "El empate te saca de la Libertadores"

LEER MÁS
Franco Navarro respondió a críticas por trabajar con su hijo en Alianza Lima y puso de ejemplo a la selección peruana: "Es un complemento"

Franco Navarro respondió a críticas por trabajar con su hijo en Alianza Lima y puso de ejemplo a la selección peruana: "Es un complemento"

LEER MÁS
¡No es Matute! Carlos Zambrano sorprende al elegir el mejor estadio en el que ha jugado con Alianza Lima en Perú: "Es una alfombra"

¡No es Matute! Carlos Zambrano sorprende al elegir el mejor estadio en el que ha jugado con Alianza Lima en Perú: "Es una alfombra"

LEER MÁS
Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

LEER MÁS
Hernán Barcos, Paolo Guerrero y figuras de Alianza Lima se despiden de Jhamir D' Arrigo: "Te voy a extrañar Jhamir Yamal"

Hernán Barcos, Paolo Guerrero y figuras de Alianza Lima se despiden de Jhamir D' Arrigo: "Te voy a extrañar Jhamir Yamal"

LEER MÁS
Universitario vs Palmeiras por octavos de final de Copa Libertadores 2025: hora y dónde ver el partido

Universitario vs Palmeiras por octavos de final de Copa Libertadores 2025: hora y dónde ver el partido

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Deportes

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Universitario vs Palmeiras: día, horarios y canal del partido por los octavos de final de Copa Libertadores 2025

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota