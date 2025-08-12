DT de U. Católica destacó a 4 jugadores de Alianza Lima previo a partido por Sudamericana: "No solo son Paolo Guerrero y Hernán Barcos"
En su llegada a Lima, el entrenador Diego Martínez se refirió a lo que será el partido ante Alianza Lima en Matute por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
- ¡Duras ausencias! Alianza Lima y las 2 bajas confirmadas para crucial partido ante U. Católica por la Copa Sudamericana 2025
- Programación Copa Sudamericana 2025: calendario de partidos, horarios y canales de TV por la ida de los octavos de final
Alianza Lima quiere seguir haciendo historia en la Copa Sudamericana. Tras dejar en el camino a Gremio, ahora el siguiente reto será superar a U. Católica en una intensa llave de ida y vuelta. La delegación del equipo ecuatoriano arribó al Perú el último lunes 11 de agosto en horas de la noche. Tras llegar a la capital, Diego Martínez, DT de los Camarattas, se refirió a lo que será el primer partido en Matute.
El entrenador argentino elogió a Alianza Lima y aseguró que es un equipo grande con "mucha historia". Además, señaló que tiene jugadores determinantes como Paolo Guerrero, Hernán Barcos, Eryc Castillo y Kevin Quevedo.
PUEDES VER: Franco Navarro respondió a críticas por trabajar con su hijo en Alianza Lima y puso de ejemplo a la selección peruana: 'Es un complemento'
DT de U. Católica habló sobre el partido contra Alianza Lima: "Equipo poderoso"
"Es un partido muy difícil, hemos estudiado a Alianza Lima y es un equipo muy fuerte, poderoso, mucho más en su cancha. Nosotros estamos listos para competir y hacernos fuertes en esta llave y la siguiente. Siento que es un duelo parejo, Alianza es un equipo grande y con mucha historia. Nosotros estamos haciendo nuestro camino en estas copas internacionales, pero siento que es un partido parejo",
Al ser consultado sobre cómo frenar el poderío ofensivo liderado por el 'Depredador' y el 'Pirata', Martínez precisó que, además de ambos delanteros, Alianza Lima también encuentra profundidad con Quevedo y Castillo.
"No solo son Paolo Guerrero y Hernán Barcos, sino lo que hacen sus extremos también como Kevin Quevedo y Eryc Castillo. La verdad que tienen un equipo completo y plantilla competitiva. Nosotros hemos trabajado para hacer un partido inteligente y tratar de jugar con nuestra identidad y competir al máximo", manifestó.
PUEDES VER: ¡No es Matute! Carlos Zambrano sorprende al elegir el mejor estadio en el que ha jugado con Alianza Lima en Perú: 'Es una alfombra'
¿A qué hora juega Alianza Lima ante U. Católica?
El primer partido por el pase a los cuartos de final de la Sudamericana se disputará este miércoles 13 de agosto desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en Matute.