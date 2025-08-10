Emelec vs Cuenca EN VIVO por la Liga Pro de Ecuador: horarios y canales para no perderte el crucial partido
La ausencia de Christian Cueva, quien sufre un microdesgarro en el isquiotibial, complica la situación del Bombillo. Su baja podría extenderse a más de un partido, según ESPN Ecuador.
Emelec de Christian Cueva se enfrenta a Deportivo Cuenca, en Estadio George Capwell, por la Liga Pro 2025. El conjunto liderado por Guillermo Duró se encuentra en la novena posición, a solo seis puntos de alcanzar la zona de clasificación para el hexagonal final. El Bombillo llega a este encuentro con una dosis de confianza, tras haber superado a Libertad en su más reciente partido, lo que marca el inicio de un nuevo ciclo lleno de triunfos.
La ausencia de Cueva empareja la balanza ante Cuenca. "Lo de Cueva es un problema en el isquiotibial. Parece que es un microdesgarro. Viene con una molestia y su baja podría ser de más de un partido", indicaron en el programa de ESPN Ecuador.
¿A qué hora juega Emelec vs Cuenca por Liga Pro de Ecuador?
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 18:00, lunes 11 de agosto de 2025
- México (Ciudad de México): 14:00, lunes 11 de agosto de 2025
- Colombia, Ecuador, Perú: 16:00, lunes 11 de agosto de 2025
- Chile, Venezuela, Bolivia, USA (coste este): 17:00, lunes 11 de agosto de 2025
Posibles alineaciones para el Emelec vs Cuenca por Liga Pro Ecuador
- Emelec: Pedro Ortiz; Romario Caicedo, Diogo Bagüí, Luis Fernando León, Luis Castillo; Alfonso Barco, Sergio Quintero, Alexander González, Juan Ruiz; Facundo Castelli y José Angulo.
- Cuenca: Brian Bustos, Luis Gustavino, Eugenio Raggio, Agustín Gómez, Bryan Nazareno, Kliver Moreno, Stalin Morocho; Lucas Mancinelli, Luis Estupiñán, Alexis Rodríguez y Luis Arroyo
Historial de Emelec vs Deportivo Cuenca
- Deportivo Cuenca 1 - 1 Emelec, martes 15 de abril de 2025, Temporada Regular, Liga Pro
- Emelec 2 - 1 Deportivo Cuenca, viernes 27 de septiembre de 2024, Temporada Regular, Liga Pro
- Deportivo Cuenca 1 - 1 Emelec, sábado 3 de agosto de 2024, Temporada Regular, Liga Pro
- Emelec 3 - 2 Deportivo Cuenca, domingo 19 de mayo de 2024, Temporada Regular, Liga Pro
- Deportivo Cuenca 0 - 2 Emelec, lunes 19 de febrero de 2024, Temporada Regular, Liga Pro