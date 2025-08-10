Emelec vs Cuenca EN VIVO por la Liga Pro de Ecuador: horarios y canales para no perderte el crucial partido

Emelec de Christian Cueva se enfrenta a Deportivo Cuenca, en Estadio George Capwell, por la Liga Pro 2025. El conjunto liderado por Guillermo Duró se encuentra en la novena posición, a solo seis puntos de alcanzar la zona de clasificación para el hexagonal final. El Bombillo llega a este encuentro con una dosis de confianza, tras haber superado a Libertad en su más reciente partido, lo que marca el inicio de un nuevo ciclo lleno de triunfos.

La ausencia de Cueva empareja la balanza ante Cuenca. "Lo de Cueva es un problema en el isquiotibial. Parece que es un microdesgarro. Viene con una molestia y su baja podría ser de más de un partido", indicaron en el programa de ESPN Ecuador.

¿A qué hora juega Emelec vs Cuenca por Liga Pro de Ecuador?

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 18:00, lunes 11 de agosto de 2025

México (Ciudad de México): 14:00, lunes 11 de agosto de 2025

Colombia, Ecuador, Perú: 16:00, lunes 11 de agosto de 2025

Chile, Venezuela, Bolivia, USA (coste este): 17:00, lunes 11 de agosto de 2025

Posibles alineaciones para el Emelec vs Cuenca por Liga Pro Ecuador

Emelec: Pedro Ortiz; Romario Caicedo, Diogo Bagüí, Luis Fernando León, Luis Castillo; Alfonso Barco, Sergio Quintero, Alexander González, Juan Ruiz; Facundo Castelli y José Angulo.



Cuenca: Brian Bustos, Luis Gustavino, Eugenio Raggio, Agustín Gómez, Bryan Nazareno, Kliver Moreno, Stalin Morocho; Lucas Mancinelli, Luis Estupiñán, Alexis Rodríguez y Luis Arroyo

Historial de Emelec vs Deportivo Cuenca