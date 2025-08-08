Emelec recibirá a Deportivo Cuenca en un partido correspondiente a la jornada 24 de la LigaPro, este lunes 11. El encuentro se jugará desde las 4.00 p. m. (hora peruana). Una de las sorpresas para este compromiso sería la ausencia de Christian Cueva, quien no estaría disponible, según informó el periodista Javier Ruiz.

Esto se debe a que el volante peruano continúa realizando trabajos de recuperación tras la lesión sufrida en un partido ante Miguel Iturralde. En aquel encuentro, ingresó al campo y, tras cinco minutos, sintió una molestia. A pesar de ello, 'Aladino' decidió continuar jugando. Por esta razón, el club prefiere que el jugador se recupere al 100% antes de volver a las canchas y no arriesgarlo innecesariamente.

Emelec y su arriesgada decisión de no incluir a Cueva en su próximo partido

Según el periodista del programa 'De Una', Emelec está esperando que Christian Cueva se recupere completamente, motivo por el cual no será considerado para el choque ante Deportivo Cuenca. “Se espera la recuperación del peruano Christian Cueva. Hay un porcentaje bastante alto de que no llegue al partido. El jugador debe estar al 100% y no se le quiere arriesgar”, señaló.

¿Cómo se lesionó Christian Cueva?

Tras un mal primer tiempo, el técnico Guillermo Duró realizó cuatro cambios al iniciar el complemento, incluyendo el ingreso de Christian Cueva. Sin embargo, en una de sus primeras intervenciones, el peruano se resintió físicamente. A pesar de la molestia, decidió continuar en el campo para no dejar a su equipo con un jugador menos.

¿Cuándo juega Emelec por la LigaPro?

Emelec se medirá ante Deportivo Cuenca este lunes 11 en el estadio George Capwell, en el marco de la fecha 24 de la LigaPro de Ecuador. ‘Los Eléctricos’, actualmente ubicados en el noveno lugar de la tabla acumulada, parten como favoritos. Se anticipa un encuentro lleno de emociones.