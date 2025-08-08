HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra
EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra     EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra     EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra     
Deportes

DT de Emelec toma dura decisión con Christian Cueva en plena pelea por entrar a un torneo internacional: "Quieren que..."

Cueva no estará disponible debido a una lesión sufrida en un partido anterior. El volante continúa su proceso de recuperación, por lo que Emelec tomó una drástica decisión.

Christian Cueva no estaría convocado para el próximo partido de Emelec. Foto: EFE
Christian Cueva no estaría convocado para el próximo partido de Emelec. Foto: EFE

Emelec recibirá a Deportivo Cuenca en un partido correspondiente a la jornada 24 de la LigaPro, este lunes 11. El encuentro se jugará desde las 4.00 p. m. (hora peruana). Una de las sorpresas para este compromiso sería la ausencia de Christian Cueva, quien no estaría disponible, según informó el periodista Javier Ruiz.

Esto se debe a que el volante peruano continúa realizando trabajos de recuperación tras la lesión sufrida en un partido ante Miguel Iturralde. En aquel encuentro, ingresó al campo y, tras cinco minutos, sintió una molestia. A pesar de ello, 'Aladino' decidió continuar jugando. Por esta razón, el club prefiere que el jugador se recupere al 100% antes de volver a las canchas y no arriesgarlo innecesariamente.

PUEDES VER: Christian Cueva se lesionó: quedó sentido a los 5 minutos de ingresar, pero siguió jugando porque Emelec no tenía cambios

lr.pe

Emelec y su arriesgada decisión de no incluir a Cueva en su próximo partido

Según el periodista del programa 'De Una', Emelec está esperando que Christian Cueva se recupere completamente, motivo por el cual no será considerado para el choque ante Deportivo Cuenca. “Se espera la recuperación del peruano Christian Cueva. Hay un porcentaje bastante alto de que no llegue al partido. El jugador debe estar al 100% y no se le quiere arriesgar”, señaló.

¿Cómo se lesionó Christian Cueva?

Tras un mal primer tiempo, el técnico Guillermo Duró realizó cuatro cambios al iniciar el complemento, incluyendo el ingreso de Christian Cueva. Sin embargo, en una de sus primeras intervenciones, el peruano se resintió físicamente. A pesar de la molestia, decidió continuar en el campo para no dejar a su equipo con un jugador menos.

PUEDES VER: Christian Cueva habla de su dura lesión a los 5 minutos de ingresar en Emelec y no poder ser cambiado: "Sentí un tirón"

lr.pe

¿Cuándo juega Emelec por la LigaPro?

Emelec se medirá ante Deportivo Cuenca este lunes 11 en el estadio George Capwell, en el marco de la fecha 24 de la LigaPro de Ecuador. ‘Los Eléctricos’, actualmente ubicados en el noveno lugar de la tabla acumulada, parten como favoritos. Se anticipa un encuentro lleno de emociones.

Notas relacionadas
Presidente de Emelec impacta al revelar millonaria deuda del equipo de Christian Cueva: "Trabajamos para salvar el club"

Presidente de Emelec impacta al revelar millonaria deuda del equipo de Christian Cueva: "Trabajamos para salvar el club"

LEER MÁS
Álvaro Barco revela la crítica que tienen los jugadores de Emelec con Christian Cueva: "No les queda de otra"

Álvaro Barco revela la crítica que tienen los jugadores de Emelec con Christian Cueva: "No les queda de otra"

LEER MÁS
Ricardo Gareca reveló que motivaba a Christian Cueva comparándolo con exfigura de la Premier League: "Tenía los mismos atributos"

Ricardo Gareca reveló que motivaba a Christian Cueva comparándolo con exfigura de la Premier League: "Tenía los mismos atributos"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Franco Navarro llega a Alianza Lima como el nuevo gerente deportivo: trabajará con su padre y tendrá un destacada función

Franco Navarro llega a Alianza Lima como el nuevo gerente deportivo: trabajará con su padre y tendrá un destacada función

LEER MÁS
Diego Rebagliati quedó encantado con jugador de Sporting Cristal tras empate ante Alianza Lima: "Fue rueda de auxilio"

Diego Rebagliati quedó encantado con jugador de Sporting Cristal tras empate ante Alianza Lima: "Fue rueda de auxilio"

LEER MÁS
‘Cachete’ Zúñiga, recordado goleador del Melgar, sorprendió al graduarse como abogado mientras es DT de un club en Tacna

‘Cachete’ Zúñiga, recordado goleador del Melgar, sorprendió al graduarse como abogado mientras es DT de un club en Tacna

LEER MÁS
Alianza Lima y el frío mensaje a Universitario por sus 101 aniversario: "Saludamos a la 'U'"

Alianza Lima y el frío mensaje a Universitario por sus 101 aniversario: "Saludamos a la 'U'"

LEER MÁS
Tabla de posiciones Copa Panamericana de Vóley 2025: rival confirmado de Perú tras cierre de la fase de grupos

Tabla de posiciones Copa Panamericana de Vóley 2025: rival confirmado de Perú tras cierre de la fase de grupos

LEER MÁS
CONAR reporta hackeo de su Instagram tras difusión de video con acusaciones graves a Agustín Lozano y "secuestro" de árbitros

CONAR reporta hackeo de su Instagram tras difusión de video con acusaciones graves a Agustín Lozano y "secuestro" de árbitros

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 8 de agosto: Bono Especial de Vacaciones, subsidios para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

Influencer Lizeth Atoccsa tras recibir apoyo por críticas por la compra de un departamento: "La vida me está recompensando"

Deportes

Presidente de Emelec impacta al revelar millonaria deuda del equipo de Christian Cueva: "Trabajamos para salvar el club"

De jugar en un equipo de la Premier League a disputar la Liga 1: Ayacucho FC llegó a un acuerdo por volante inglés

Venezuela vs Puerto Rico EN VIVO por cuartos de final de Copa Panamericana de Vóley 2025: ¿a qué hora la Vinotinto y donde ver el encuentro?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa pedido de 6 meses de prisión preventiva

Gobernador de Cusco anuncia nuevos trenes y manda indirecta a López Aliaga: "Nosotros no traemos chatarra"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota