Desde hace algunos meses, Christian Cueva pasea su fútbol en Emelec de Ecuador. Ni bien se concretó su llegada, el volante nacional ha sido titular indiscutible en el equipo y se ha convertido en una de las figuras del plantel. Debido a sus buenas actuaciones, el presidente de la institución, Jorge Guzmán, aseguró que su deseo es que el mediocampista peruano pueda extender su vínculo.

En una entrevista para KCH Radio de Ecuador, Guzmán contó que Cueva es uno de los futbolistas más queridos por parte de los aficionados y señaló que prontó comenzará con las negociaciones para que pueda continuar en Emelec, donde tiene contrato hasta junio del 2026.

Presidente de Emelec habló sobre el futuro de Christian Cueva

"Cueva es un jugador que se ha interiorizado mucho con el club. Nosotros queremos que él continúe. Esperamos que el jugador y las condiciones económicas que se presenten sigan siendo favorables para que este jugador continúe en el plantel", manifestó.

"Sabemos que Cueva es un jugador muy querido por la hinchada en tan poco tiempo y lucharemos para que el próximo año continúe en el club", agregó, dejando en claro que el peruano es parte importante para el futuro del Bombillo.

Christian Cueva se perderá el Emelec vs Deportivo Cuenca

'Aladino' no participó del partido pasado ante Libertad por la LigaPro y también se perderá el encuentro de este lunes 11 de agosto ante Deportivo Cuenca. Cueva sufrió una lesión hace algunas semanas por la Copa de Ecuador y, según se conoció, tendría un problema en el isquiotibial. Por el momento, registra 2 goles y 2 asistencias.