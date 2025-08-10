Christian Cueva no demoró mucho tiempo en adaptarse al fútbol ecuatoriano y sus buenas actuaciones fueron determinantes para que Emelec se aleje de la zona de descenso y se meta en la pelea por alcanzar un boleto al hexagonal final de la LigaPro. En medio de este panorama, se deslizó la posibilidad de que el volante de la selección peruana deje el Bombillo para marcharse a un histórico de Colombia.

Edgar Ospina, entrenador colombiano que pasó por varios equipos de la Liga 1, afirmó que Junior de Barranquilla se encuentra interesado en los servicios del popular 'Aladino' para reforzar su zona ofensiva.

¿Christian Cueva deja Emelec por un histórico de Colombia?

"Ya le dieron un telefonazo a Christian Cueva. Esta se la doy, ya le timbraron de Junior de Barranquilla porque él no está muy a gusto en Emelec. Que le pregunte a Alberto Rodríguez que tal pagan en Junior de Barranquilla. Telefonazo ya le pegaron porque necesitan a un jugador de avanzada en la parte de arriba", señaló el popular 'Peinadito' en conversación con el periodista Silvio Valencia.

La única manera para que Christian Cueva deje Emelec

Las palabras de Ospina generaron repercusión en suelo ecuatoriano. El periodista Javier Ruíz remarcó que Cueva va a terminar su contrato con Emelec; asimismo, puntualizó que solo una propuesta económica podría cambiar los planes del talentoso mediocampista de 33 años.

"De muy buena fuente, Cueva está muy contento en Emelec. Más allá del tema financiero que no es el idóneo en el club, Cueva está contento porque le gusta el ambiente y se siente muy bien jugando en el Capwell. Salvo que llegue una oferta imposible de rechazar, Cueva no se moverá", señaló en el programa 'Marca 90'.

¿Cuándo volverá a jugar Christian Cueva con Emelec?

Christian Cueva se encuentra lesionado y estará ausente este lunes 11 de agosto en el Emelec vs Deportivo Cuenca. Se espera verlo de regreso a los campos de juego el domingo 17 contra Técnico Universitario.