Las instalaciones del club Palmeiras, en Sao Paulo, recibieron la peor noticia. Los recintos deportivos del excampeón de la Copa Libertadores fueron atacados con bombas y petardos aparentemente por barristas brasileños, según el comunicado del club y las cámaras de seguridad. Este acto vandálico sorprende, ya que se realizó a pocos días del importante partido ante Universitario de Deportes por los octavos de final de la Conmebol.

Las autoridades del poderoso club brasileño no se quedaron con los brazos cruzados y abrirán un proceso de investigación para dar con los presuntos sospechosos. Es importante destacar que la plantilla carioca no sufrió daños y se encuentran enfocados 100% en el vital duelo ante el bicampeón de la Liga 1.

PUEDES VER: Las 3 claves que Jorge Fossati debe aprovechar para que Universitario derrote a Palmeiras en Copa Libertadores

¿Qué sucedió en las instalaciones de Palmeiras previo al duelo ante Universitario?

Palmeiras ha compartido recientemente dos grabaciones de sus cámaras de seguridad que muestran a cinco individuos encapuchados acercándose a uno de los accesos del club. En las imágenes, se observa cómo estos sujetos lanzan lo que aparenta ser material explosivo de pirotecnia al interior de las instalaciones. A medida que los fuegos artificiales comienzan a detonar, cuatro de los encapuchados se retiran del lugar, mientras que uno permanece junto al portón, encendiendo más artefactos explosivos.

En otro de los videos difundidos, se puede ver a un grupo de individuos descendiendo de un vehículo mientras transportan cajas y otros objetos. Posteriormente, estos mismos elementos son visibles en el portón durante el momento del ataque.

Palmeiras se pronuncia por los actos cometidos contra el club

El poderoso club no se quedó con los brazos cruzados y publicaron el siguiente comunicado en su cuenta oficial 'X':