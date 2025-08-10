HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Palmeiras sufre ataque con bombas y petardos en sus instalaciones a pocos días del partido contra Universitario por Libertadores

El club brasileño fue sorprendido por unos delincuentes que arrojaron bombas y petardos en la puerta principal del recinto deportivo. De todos modos, el primer equipo sigue enfocado en el partido contra Universitario.

Bomba y petardos en las instalaciones del club brasileño. Foto: ESPN
Bomba y petardos en las instalaciones del club brasileño. Foto: ESPN

Las instalaciones del club Palmeiras, en Sao Paulo, recibieron la peor noticia. Los recintos deportivos del excampeón de la Copa Libertadores fueron atacados con bombas y petardos aparentemente por barristas brasileños, según el comunicado del club y las cámaras de seguridad. Este acto vandálico sorprende, ya que se realizó a pocos días del importante partido ante Universitario de Deportes por los octavos de final de la Conmebol.

Las autoridades del poderoso club brasileño no se quedaron con los brazos cruzados y abrirán un proceso de investigación para dar con los presuntos sospechosos. Es importante destacar que la plantilla carioca no sufrió daños y se encuentran enfocados 100% en el vital duelo ante el bicampeón de la Liga 1.

PUEDES VER: Las 3 claves que Jorge Fossati debe aprovechar para que Universitario derrote a Palmeiras en Copa Libertadores

lr.pe

¿Qué sucedió en las instalaciones de Palmeiras previo al duelo ante Universitario?

Palmeiras ha compartido recientemente dos grabaciones de sus cámaras de seguridad que muestran a cinco individuos encapuchados acercándose a uno de los accesos del club. En las imágenes, se observa cómo estos sujetos lanzan lo que aparenta ser material explosivo de pirotecnia al interior de las instalaciones. A medida que los fuegos artificiales comienzan a detonar, cuatro de los encapuchados se retiran del lugar, mientras que uno permanece junto al portón, encendiendo más artefactos explosivos.

En otro de los videos difundidos, se puede ver a un grupo de individuos descendiendo de un vehículo mientras transportan cajas y otros objetos. Posteriormente, estos mismos elementos son visibles en el portón durante el momento del ataque.

PUEDES VER: Jorge Fossati insatisfecho con el triunfo ante Sport Boys previo al duelo ante Palmeiras: "Preocupante no estar concentrado"

lr.pe

Palmeiras se pronuncia por los actos cometidos contra el club

El poderoso club no se quedó con los brazos cruzados y publicaron el siguiente comunicado en su cuenta oficial 'X':

Notas relacionadas
Ricardo Gareca reveló que motivaba a Christian Cueva comparándolo con exfigura de la Premier League: "Tenía los mismos atributos"

Ricardo Gareca reveló que motivaba a Christian Cueva comparándolo con exfigura de la Premier League: "Tenía los mismos atributos"

LEER MÁS
Prensa chilena arremete contra Ricardo Gareca por olvidar a sus estrellas y elegir 3 peruanos: "Insólito ninguneo"

Prensa chilena arremete contra Ricardo Gareca por olvidar a sus estrellas y elegir 3 peruanos: "Insólito ninguneo"

LEER MÁS
Ricardo Gareca pide que Edwin Oviedo regrese a la FPF, pese a inminente relección de Agustín Lozano: "Debería tener una revancha"

Ricardo Gareca pide que Edwin Oviedo regrese a la FPF, pese a inminente relección de Agustín Lozano: "Debería tener una revancha"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 10 de agosto 2025: ganadores, órdenes de llegada y transmisión de INH

Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 10 de agosto 2025: ganadores, órdenes de llegada y transmisión de INH

LEER MÁS
Barcelona vs Como 1907 EN VIVO: transmisión del partido por el Trofeo Joan Gamper

Barcelona vs Como 1907 EN VIVO: transmisión del partido por el Trofeo Joan Gamper

LEER MÁS
Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

LEER MÁS
La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Perú vs Venezuela EN VIVO por el quinto lugar de la Copa Panamericana de Vóley: minuto a minuto

Perú vs Venezuela EN VIVO por el quinto lugar de la Copa Panamericana de Vóley: minuto a minuto

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gorriti sobre la comisión de Muñante: "Buscará el triunfo de los corruptos mediante la desinformación y la captura del poder"

Gustavo Petro culpa al Congreso de romper protocolo limítrofe con Colombia: "No voy a echarle la culpa a (Dina Boluarte)"

Humberto Abanto anuncia que denunciará a Delia Espinoza ante el Congreso por no reponer como fiscal a Patricia Benavides

Deportes

Estadio Nacional sería ampliado a 50.000 asientos y tendría césped de primera por acuerdo de IPD y Conmebol

Pedro Aquino podría llegar a Sporting Cristal: la única condición para que el volante peruano juegue el Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO: alineaciones, horario y canal TV para ver partido del Torneo Clausura de la Liga 1

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Gustavo Petro culpa al Congreso de romper protocolo limítrofe con Colombia: "No voy a echarle la culpa a (Dina Boluarte)"

Gorriti sobre la comisión de Muñante: "Buscará el triunfo de los corruptos mediante la desinformación y la captura del poder"

Humberto Abanto anuncia que denunciará a Delia Espinoza ante el Congreso por no reponer como fiscal a Patricia Benavides

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota