La película peruana 'Amando a Amanda', dirigida por Ani Alva Helfer, se estrenó el 28 de mayo, logrando llenos totales en diversas funciones a nivel nacional. Foto: difusión/Sandy Carrión-La República | Foto: difusión/Sandy Carrión-La República

La película peruana 'Amando a Amanda', dirigida por Ani Alva Helfer, se estrenó el 28 de mayo, logrando llenos totales en diversas funciones a nivel nacional. Foto: difusión/Sandy Carrión-La República | Foto: difusión/Sandy Carrión-La República

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La película peruana 'Amando a Amanda', producida por AV Films, Jeysis y Del Barrio Producciones, ingresó oficialmente a la cartelera nacional el jueves 28 de mayo, con salas llenas en distintas funciones a nivel nacional. Una de las más felices por la respuesta del público fue Michelle Alexander, ya que es la primera vez que incursiona en el séptimo arte.

Desde su estreno, la comedia romántica dirigida por Ani Alva Helfer genera comentarios positivos entre los asistentes, quienes destacan la frescura de la historia, el humor de sus personajes y las situaciones con las que muchas parejas se sienten identificadas.

Michelle Alexander celebra el éxito de 'Amando a Amanda'

Michelle Alexander, líder de Del Barrio Producciones, expresó su profundo agradecimiento por el cariño y respaldo del público peruano a la película 'Amando a Amanda', protagonizada por Gianella Neyra y Giovanni Ciccia.

“Estamos muy felices y agradecidos por la increíble acogida del público. Ver las salas llenas, escuchar las risas y sentir cómo la gente conecta con la historia es realmente emocionante para todos nosotros”, señaló Michelle Alexander sobre el primer largometraje para cine de Del Barrio Producciones, en una etapa de expansión de la productora hacia la cinematografía. Además, en 2026 cumple dos décadas desde su fundación.

El elenco se reunirá con los espectadores en funciones especiales y una activación en Minka para celebrar el éxito del filme y agradecer el apoyo recibido en su estreno. Foto: difusión

El elenco de 'Amando a Amanda' se reunirá con el público

Como parte de las actividades por el exitoso estreno de 'Amando a Amanda', este viernes 29 de mayo Gianella Neyra, Noah Martínez y otros integrantes del elenco visitarán las salas de Cinemark y Cineplanet de San Miguel para compartir con el público y agradecer personalmente el respaldo recibido en los primeros días de exhibición.

Como parte de las celebraciones por el éxito de 'Amando a Amanda', este sábado 30 de mayo, a las 4.00 p. m., parte del elenco participará en una toma de fotos y una activación especial en Minka. La actividad reunirá a artistas, mariachis y personajes de la cinta en una jornada junto al público y seguidores, quienes podrán vivir de cerca el ambiente festivo que acompaña el gran recibimiento de la película en los cines peruanos.