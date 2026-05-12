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Cine y series

Película peruana ‘La niña’ se convierte en el estreno de terror más visto de la semana y deja atrás a algunas producciones extranjeras

La película, grabada en Iquitos, conquistó al público peruano con una intensa mezcla de misterio, suspenso y elementos sobrenaturales. En algunas salas de cine se agotaron las entradas.

Dirigida por Javi Velásquez y basada en su novela, ‘La niña’ combina misterio y leyendas amazónicas, capturando la atención del público por su innovadora trama y la creciente recomendación del boca a boca.
Dirigida por Javi Velásquez y basada en su novela, ‘La niña’ combina misterio y leyendas amazónicas, capturando la atención del público por su innovadora trama y la creciente recomendación del boca a boca. | Foto: difusión.
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La cartelera peruana de mayo se renovó con el ingreso de 'La niña'. A pesar de que tuvo que competir por la audiencia con películas como 'Michael' y 'El diablo viste a la moda 2', la cinta nacional tuvo una importante acogida en las cadenas de cine. Ciudades como Iquitos, Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Huánuco, Juliaca, Huancayo y Pucallpa, entre otras, registraron salas llenas durante el fin de semana de estreno.

Además de convertirse en el estreno de terror más visto de la semana, la cinta, dirigida por Javi Velásquez Varela, se posiciona como una de las películas con mayor asistencia en la cartelera nacional, impulsada por el boca a boca y los comentarios positivos de quienes ya la vieron.

La película peruana ‘La niña’ atrajo multitudes en cines de Iquitos, Piura, Trujillo y más, convirtiéndose en el estreno de terror más visto de la semana.

La película peruana ‘La niña’ atrajo multitudes en cines de Iquitos, Piura, Trujillo y más, convirtiéndose en el estreno de terror más visto de la semana.

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Director de 'La niña' celebra acogida de la cinta

Javi Velásquez, director de la película rodada en distintas locaciones de Iquitos, expresó su agradecimiento por el gran interés del público en esta historia que combina misterio, tensión y elementos sobrenaturales ambientados en la Amazonía peruana.

“Estamos muy emocionados con la reacción de la gente. Queríamos contar una historia distinta, que mezclara el misterio urbano con las leyendas amazónicas, y ver las salas llenas en distintas ciudades del Perú es algo increíble”, manifestó el director de la película.

En tanto, la protagonista Cindy Díaz agradeció el respaldo del público y destacó la conexión que 'La niña' viene generando entre los espectadores. “La gente está vibrando con la película, comentando mucho lo que siente y recomendándola. Eso es lo más bonito que nos puede pasar. Estoy más feliz y emocionada de lo que está pasando con el cine nacional”, indicó la actriz.

La película 'La niña', filmada en Iquitos y basada en una leyenda amazónica, tuvo su avant premiere el pasado 4 de mayo, atrayendo a invitados y figuras del espectáculo.

La película 'La niña', filmada en Iquitos y basada en una leyenda amazónica, tuvo su avant premiere el pasado 4 de mayo, atrayendo a invitados y figuras del espectáculo.

Trama de 'La niña'

La historia, basada en una novela escrita por el propio director Javi Velásquez, sigue a un joven extranjero que llega a la Amazonía para trabajar como voluntario con animales y alquila el último piso de un edificio en Iquitos. Sin embargo, su tranquilidad se rompe cuando cada noche una misteriosa niña toca su puerta para pedir una taza de azúcar.

Lo que parece un gesto inocente pronto se transforma en una experiencia perturbadora. Tras la desaparición del joven, una teniente de la policía inicia una investigación que la llevará a descubrir una oscura verdad relacionada con aquella niña y otros sucesos inexplicables ocurridos en el mismo edificio.

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