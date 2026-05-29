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Sociedad

Fiscalía confirma hallazgo del cuerpo sin vida de Zoila Castillo, madre desaparecida junto a su hijo en San Martín

El cuerpo de la joven madre fue descubierto a unos 100 metros de donde encontraron sin vida a su menor hijo. El hallazgo se produjo tras casi dos semanas de intensa búsqueda en Uchiza, San Martín.

Zoila Castillo Chanduco desapareció junto a su hijo el pasado sábado 16 de mayo tras viajar a Tarapoto, San Martín.
Zoila Castillo Chanduco desapareció junto a su hijo el pasado sábado 16 de mayo tras viajar a Tarapoto, San Martín. | Foto: composición LR/Difusión
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Zoila Castillo Chanduco, quien permanecía desaparecida desde el pasado 16 de mayo junto a su hijo de 6 años en el distrito de Uchiza, región San Martín, fue hallada sin vida este viernes 29 de mayo, según informó el Ministerio Público del Distrito Fiscal de San Martín. El cuerpo de la joven madre fue encontrado en el sector Sarai Bajo Camote, a aproximadamente 100 metros del lugar donde previamente se ubicó el cadáver del menor.

El hallazgo se produjo tras varios días de intensas labores de búsqueda en las que participaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), representantes del Ministerio Público y residentes organizados de la zona. De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, Zoila Castillo habría fallecido por ahorcamiento; sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada mediante las investigaciones correspondientes.

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El cuerpo de la madre será trasladado a la morgue de Tocache, donde se practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas de su muerte. Mientras tanto, las diligencias continúan con el objetivo de esclarecer las circunstancias que rodean este caso que conmocionó a la población de Uchiza.

Zoila Castillo Chanduco , San Martín, Uchiza, caso de Zoila Castillo

Comunicado del Ministerio Público sobre hallazgo de cuerpo de Zoila Castillo Chanduco.

Pareja de joven madre sería el principal sospechoso

La Policía Nacional capturó en Lima a Alexis Alcántara Tellería, de 42 años, quien es señalado como el principal sospechoso de la desaparición de Zoila Castillo Chanduco y el asesinato de su hijo de 6 años. La detención se realizó en el distrito de Jesús María, en cumplimiento de una orden de detención preliminar emitida por el Poder Judicial de Tocache, como parte de las diligencias que buscan esclarecer este caso.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido habría sido una de las últimas personas en tener contacto con la madre y el menor antes de que ambos desaparecieran el pasado 16 de mayo en el distrito de Uchiza. Asimismo, las autoridades señalaron que mantenía una relación sentimental con Zoila Castillo y que diversos elementos recabados durante la investigación son evaluados por la Fiscalía para determinar su grado de responsabilidad en los hechos.

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