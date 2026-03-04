HOYSuscripcion LR Focus

'Valentina Valiente' reparto: quiénes son los actores y actrices del elenco completo de la nueva novela de Latina

El elenco está encabezado por Mayra Goñi, el actor mexicano Rodrigo Brand y los nuevos talentos Josué Subauste, Gabriel Quintana y Matthew Lizarbe. Además, contará con los destacados actores Roberto Moll, Haydée Cáceres y Flor Castillo.

Latina apuesta por un destacado elenco de actores y jóvenes talentos Foto: Composición LR | Instagram
Latina apuesta por un destacado elenco de actores y jóvenes talentos Foto: Composición LR | Instagram

La actriz Mayra Goñi regresa a la pantalla chica con un papel protagónico en 'Valentina valiente'. Aunque su carrera en la televisión inició a los 14 años con 'Yuru, la princesa amazónica', la actriz se alejó de la actuación desde 2020. Su última aparición fue en 'Te volveré a encontrar' y, antes de ello, tuvo un rol protagónico en las tres temporadas de 'Ven, baila, quinceañera' (2015-2018).

La producción, a cargo de Chasqui Producciones, contará con un elenco de lujo y actores de categoría internacional. El primer actor de cine, teatro y televisión Roberto Moll, conocido por su rol estelar en la telenovela 'Carmín', dará vida al abuelo de la protagonista. Además, también participa la consagrada primera actriz Haydée Cáceres, así como los nuevos talentos Josué Subauste, Matthew Lizarbe y Gabriel Quintana.

Actores de talla internacional en 'Valentina valiente' 

El mexicano Rodrigo Brand dará vida a Alejandro Osores, el galán de 'Valentina valiente' y el interés amoroso de la nueva novela de Latina. El actor, de 30 años, debutó en la televisión mexicana con un papel principal en la telenovela 'La jefa del campeón' (2018), pero el reconocimiento llegó con el papel de Brandon Heredia en 'La mexicana y el güero' (2020).

Las villanas de 'Valentina valiente'

Alessa Wichtel y Mariel Ocampo, quienes darán vida a madre e hija, serán las villanas que se interpondrán en los planes de Valentina, papel protagonizado por Mayra Goñi. El dúo promete hacerle la vida imposible a quien se cruce en su camino. En el caso de Mariel Ocampo, quien dará vida a Frida, regresa a la pantalla chica luego de 20 años. 

Actores destacados en 'Valentina valiente'

Además de Roberto Moll y Haydée Cáceres, "Valentina valiente' contará con la presencia de la también primera actriz Flor Castillo, quien ganó reconocimiento por su amplia trayectoria artística en la actuación tanto en el cine, teatro y la televisión. Uno de sus papeles más recordados es el de Gregoria de Condori en 'Qué buena raza'. 

Asimismo, la nueva propuesta familiar de Latina marca el retorno a la actuación en la pantalla chica de Katia Condos, cuya última aparición fue en la telenovela 'Corazón de fuego'. Así como el de Pietro Sibille, reconocido por su papel en la película 'Día de Santiago', así como por las series de televisión 'Misterio' y 'La gran sangre'.

Nuevos talentos actorales en 'Valentina valiente' 

La nueva propuesta televisiva de Chasqui Producciones, si bien cuenta con nombres de peso en la televisión peruana, también apuesta por el talento joven.

  • Lolo es interpretado por Josué Subauste, el mayor de tres hermanos y que, pese a su corta edad, se ve obligado a atravesar diversas situaciones a lo largo de la historia. 
  • Gabriel Quintana interpretará a Chubi, el hermano del medio, un personaje de barrio, relajado y sin preocupaciones. 
  • Matthew Lizarbe le dará vida a Tony, el menor de los hermanos. Un niño muy inteligente y con una personalidad graciosa y encantadora. 

Sinopsis de 'Valentina valiente':

Valentina y sus hermanitos se ganan la vida subiendo a los buses, cantando y bailando para llevar un pan a casa. En cada recorrido, en cada canción, hay esfuerzo y una esperanza intacta. En casa, Valentina sostiene algo más que responsabilidades: sostiene una promesa. Le asegura a su abuelita que saldrá adelante, que trabajará para cuidar de ella y de sus hermanos.

¿Cuándo se estrena 'Valentina valiente'?

La nueva propuesta se estrena el miércoles 4 de marzo a las 8:00 p.m. por la señal de Latina. Tras meses de espera y expectativa, el público peruano se prepara para el gran estreno de la nueva novela familiar de Latina Televisión.

Reparto completo de 'Valentina valiente'

  • Mayra Goñi como Valentina Ramos
  • Rodrigo Brand como Alejandro Osores
  • Roberto Moll como Edmundo Echegaray
  • Mariel Ocampo como Frida Colmenares
  • Alessa Wichtell como Macarena Maguiña
  • Haydde Cáceres como Dolores García
  • Josué Subauste como Lolo Ramos
  • Gabriel Quintana como Chubi Ramos
  • Matthew Lizarbe como Tony Ramos
  • Pietro Sibille como Leo Julca
  • Pierina Carcelén como Elsa Cruz
  • Brahian Labarca como Rocky Julca
  • Mara Minor como Jenny Julca
  • Gustavo Borjas como Wilfredo Varilla
  • Leandra Nuñez como Kathy Varilla
  • Flor Castillo como Guadalupe (Lupe) Rojas
  • Yeider Oré como Bryan Colchado
  • Sebastián Olivencia como Gabriel Alvarez
  • Ekaterina Konysheva como Ximena Aspíllaga
  • Axah Herrera como Brisa Garland
