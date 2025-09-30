HOYSuscripcion LR Focus

Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre
‘Alfa y Bravo’: trama, reparto y todo sobre la nueva comedia peruana que marca el debut de Sibenito y 'Cholo Soy' en el cine

Dirigida por Aaron Otoya y protagonizada por Mateo Garrido Lecca y el influencer Sibenito Osorio, la película presenta la historia de un ex agente de la CIA y un mototaxista en una aventura llena de peligros.

El cine peruano se renueva con ‘Alfa y Bravo’, una comedia de acción que llega el 16 de octubre para cautivar a diversas audiencias. Fotos: difusión.
El cine peruano no deja de sorprender, a tal punto que en solo un mes habrá más de cinco estrenos. Uno de ellos es ‘Alfa y Bravo’, la nueva película de comedia y acción que apunta a conquistar a los espectadores de diversas edades. La cinta, que estará disponible desde este 16 de octubre, cuenta con figuras que conquistan las plataformas virtuales como Mateo Garrido Lecca, Johnny ‘Cholo Soy’ Zare y el popular influencer Sibenito Osorio.

Escrita, dirigida, producida y co-protagonizada por Aaron Otoya, la cinta de 103 minutos también reúne a un elenco que combina experimentadas figuras de la actuación como Brenda Matos y Santiago Suárez, Daniela Segura, ‘Pantera’ Zegarra y el experimentado actor Emilram Cossio.

“En Perú todavía aún se resiste en el hecho de juntar a actores y figuras populares de las redes, pero en los Estados Unidos eso ya se está combinando, no sé si es negativo o positivo, pero ahora en Hollywood no te van a dar un papel en una película si no tienes suficientes seguidores en las redes. Yo no lo manejo así, pero reconozco que ellos son las nuevas estrellas y como director sé que el papel que han hecho Mateo, Cholo Soy y Sibenito va a sorprender a todo el país”, comenta el cineasta Aaron Otoya sobre su elección de trabajar con Cholo Soy y Sibenito.

¿De qué trata ‘Alfa y Bravo’?

Este largometraje nos trae la historia del dúo Alfa (Aaron Otoya) y Bravo (Cholo Soy), un ex agente de la CIA que se esconde de un peligroso cartel y un mototaxista local apasionado por los deportes extremos. El destino los junta al verse envueltos en problemas con unos mafiosos y se ven obligados a unir fuerzas para rescatar a sus “novias” secuestradas por el sindicato criminal transnacional conocido como El Nuevo Movimiento.

A lo largo de su travesía, este dúo forma un lazo inquebrantable mientras se enfrentan a un diverso ejército de criminales. Junto a esta dupla se suman Mateo Garrido Lecca como ‘JuanPa’, Sibenito Osorio como ‘Flaki’, Santiago Suárez como ‘Rigo’ y Brenda Matos como ‘Florencia’. 

Mateo Garrido Lecca, ‘Cholo Soy’ y Sibenito y más figuras de las redes sociales debutan en la pantalla grande con ‘Alfa y Bravo’. Foto: difusión.

Aaron Otoya regresa a sus raíces tras brillar en Hollywood

El director y guionista peruano-estadounidense Aaron Otoya, cineasta de madre trujillana y padre chalaco, tomó la decisión de alejarse de Hollywood para volver a sus raíces en el Perú. Admirador del cine de acción de los años 80, especialmente de figuras como Jean Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger y las duplas cómicas como Kevin Hart e Ice Cube, Otoya revela que se inspiró en la película ‘El Mariachi’ de Robert Rodríguez para dar vida a su nueva historia ambientada en el pueblo de Quilcas, en Huancayo. Su objetivo es claro: crear un cine comercial protagonizado por rostros que realmente representen la diversidad del Perú.

“Al estudiar el cine peruano, me di cuenta de que muchas películas comerciales no reflejan la verdadera identidad del país. Me encantan filmes como Amores Perros, Ciudad de Dios o ¿Quién quiere ser millonario?, porque muestran personajes con los que la mayoría de la población puede identificarse. Siempre soñé con ofrecer oportunidades a talentos que merecen ser vistos y que usualmente son ignorados por la industria nacional. Quiero que mis sobrinos, y en general el público peruano, vean mis películas y se sientan reflejados en ellas, que sientan que también pueden ser protagonistas”, expresó el cineasta, cuya trayectoria incluye producciones en Hollywood como Magic City Memoirs, Montana, The Curse of Joe Robbie, entre otros títulos disponibles en plataformas como Netflix y Amazon.

