Peruana triunfa en el extranjero y gana un Emmy por la edición del documental 'The Strike'

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Daniela Quiroz se convirtió en motivo de orgullo nacional luego de participar como editora en el documental estadounidense 'The Strike', dirigido por JoeBill Muñoz y Lucas Guilkey. La producción fue reconocida en la 47.ª edición de los Premios Emmy de Noticias y Documentales con el galardón a Mejor Documental sobre Crimen y Justicia.

El filme, estrenado en abril de 2024, aborda problemáticas relacionadas con el sistema de justicia, y su reconocimiento internacional refleja el trabajo y la dedicación de todo el equipo detrás de esta aclamada producción audiovisual. La producción recibió tres nominaciones en importantes categorías de los Emmy: Mejor Documental sobre Crimen y Justicia, Mejor Investigación documental y Mejor Sonido documental.

Daniela Quiroz, JoeBill Muñoz y Lucas Guilkey. Foto: difusión

Daniela Quiroz destaca con documental ‘The Strike’

La destacada editora actualmente radica en Nueva York y se ha consolidado como una destacada editora de cine enfocada en contar historias desde una perspectiva de justicia social. Su trabajo se caracteriza por visibilizar las experiencias de comunidades subrepresentadas, una línea narrativa que también se refleja en el documental ‘The Strike’.

La producción cuenta la historia de un grupo de hombres en California que, tras sufrir durante décadas condiciones de aislamiento, realizaron la huelga de hambre más grande en la historia de los Estados Unidos. Gracias a esta impactante narrativa, el documental logró captar la atención de la crítica especializada y del público internacional, obteniendo importantes reconocimientos en la industria audiovisual.