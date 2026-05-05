André Silva rompe su silencio tras el final definitivo de su matrimonio con hija de Michelle Alexander: "No he ..."

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El actor André Silva volvió a estar en el centro de la atención pública luego de ser abordado por la prensa en medio de los rumores que confirman el fin de su relación con Adriana Álvarez. Su reacción, marcada por la incomodidad, ha reavivado el interés en torno a su vida personal.

Durante su reciente aparición en un evento teatral, el protagonista de varias novelas de América Televisión fue consultado directamente sobre la hija de Michelle Alexander. Aunque inicialmente accedió a responder preguntas, el tono cambió cuando se tocó su entorno familiar, por lo que optó por mantener distancia frente a las cámaras.

André Silva responde tras final de su matrimonio con Adriana Álvarez

El episodio se produjo cuando el equipo del programa 'Amor y fuego' se acercó al actor para conocer detalles sobre su situación sentimental. Desde el inicio, los reporteros percibieron cierta tensión, aunque André Silva mantuvo una actitud respetuosa.

Sin embargo, al ser consultado de forma directa sobre su vínculo con Adriana Álvarez, el artista marcó un límite claro. “No voy a hablar de mi familia, he venido a hablar del teatro, hermano. No hablaré de mi familia”, expresó, evitando profundizar en el tema pese a la insistencia periodística.

Cabe recordar que fue el propio André Silva quien confirmó meses atrás que ya no convivía con la hija de Michelle Alexander. La declaración pública surgió luego de que fuera captado saliendo de una discoteca, lo que incrementó el interés público sobre su vida privada. Desde entonces, no ha brindado mayores detalles ni se ha confirmado el inicio de un proceso de divorcio.

¿Cuál fue el comunicado de André Silva anunciando el final de su relación?

El anuncio oficial del fin de su relación con Adriana Álvarez se realizó a través de sus redes sociales, donde el actor compartió un mensaje enfocado en su entorno familiar y, especialmente, en el bienestar de su hijo.

“Hace ya varios meses como familia, empezamos a transitar una etapa distinta. De esas que cambian muchas cosas. Y aun así, en medio de todo, tú nos enseñaste algo enorme: lo grande que puede ser el amor en un corazón tan pequeño”, señaló el artista en sus redes sociales.

El mensaje continuó con una reflexión dirigida a su hijo, dejando en claro que, pese a la separación, ambos padres mantendrán su compromiso: “Quiero que sepas algo… mami y papi siempre vamos a estar para ti. De maneras distintas, en caminos distintos quizá, pero con el mismo amor infinito”.