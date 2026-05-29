Con sistemas BESS a gran escala, se optimiza la gestión de la electricidad y se prevé un futuro aumento de la capacidad de almacenamiento, posicionando a Chile como líder en el sector. | Composición LR/ChatGPT/Bloomberg

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El desierto de Atacama en Chile, el más árido del mundo, se consolida como el epicentro de la transición energética en América Latina gracias a su excepcional radiación solar. Este fenómeno natural atrae millonarias inversiones destinadas a infraestructuras que generan y almacenan electricidad limpia, lo que posiciona a esta región como un eje estratégico para el suministro de energía renovable en el continente.

Recientemente, el avance de proyectos a gran escala impulsó a las autoridades y empresas del sector a destacar que este auge "no solo responde a condiciones naturales favorables". Operadores de la red eléctrica chilena y diversos expertos coinciden en que los marcos regulatorios estables y los acuerdos de largo plazo resultan fundamentales para respaldar la incorporación exitosa de tecnologías de almacenamiento mediante baterías en el sistema nacional.

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¿Cuál es el mayor proyecto energético de América Latina con el desierto de Atacama como escenario clave?

La planta híbrida Víctor Jara, un desarrollo de ContourGlobal (propiedad del grupo inversor KKR), lidera la agenda del sector energético regional. Esta infraestructura fusiona generación solar fotovoltaica con tecnología de almacenamiento en baterías. Según detalló la propia compañía, dicho mecanismo "permite suministrar hasta 200 megavatios de potencia por 6,5 horas después de la puesta del sol".

Ubicado en la región de Tarapacá, el complejo requirió una inversión aproximada de US$500 millones. Gracias a este capital, el parque se posiciona como el sistema BESS (Battery Energy Storage System) de mayor duración a escala utilitaria en operación dentro de América Latina. La firma propietaria define la central como una obra "capaz de proporcionar energía limpia de manera continua incluso cuando no hay irradiación solar directa".

El megaproyecto asegura su rentabilidad y estabilidad regulatoria mediante un contrato de suministro a 15 años con la comercializadora Copec EMOAC. Representantes corporativos y autoridades locales destacaron que este tipo de inyecciones financieras resultan fundamentales para consolidar la matriz eléctrica de Chile. De este modo, la iniciativa garantiza un respaldo nocturno eficiente y constante para el norte chileno.

¿Cómo transformará Chile su matriz energética con los nuevos sistemas BESS?

El propósito principal de esta iniciativa es mitigar la intermitencia inherente a las fuentes renovables. Mediante esa tecnología, la electricidad generada durante las horas de máxima irradiación solar se acumula para su uso en momentos de alta demanda o ausencia de sol. De ese modo, se fortalece la confiabilidad del sistema eléctrico y se reduce la necesidad de respaldo basado en combustibles fósiles.

La infraestructura responde a un desafío estructural en el norte del país, donde la alta producción solar diurna supera la demanda local y provoca vertimientos de energía. Con la incorporación de los sistemas BESS a gran escala, la red gestiona de mejor manera los picos de generación y suministra electricidad en los horarios nocturnos o de mayor consumo.

Hacia el futuro, Chile proyecta expandir su capacidad de almacenamiento energético con la puesta en marcha de miles de megavatios adicionales. Gracias a este despliegue, la nación se posiciona como uno de los mercados de almacenamiento de más rápido crecimiento en el mundo e impulsa planes en el desierto que diversificarán la matriz eléctrica nacional.