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André Silva se quiebra al hablar de su hija tras ruptura de su matrimonio con Adriana Álvarez: “Es la razón de mis días”

Tras anunciar el fin de su relación de casi 10 años con la hija de la productora Michelle Alexander, el actor André Silva se refirió a la hija que tienen en común, Luciana, en el programa de Aldo Miyashiro.

André Silva se casó en 2023 luego de varios años de relación con la hija de Michelle Alexander. Foto: Composición LR/Willax/Instagram.
André Silva se casó en 2023 luego de varios años de relación con la hija de Michelle Alexander. Foto: Composición LR/Willax/Instagram.
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André Silva se presentó en el programa 'Habla chino', donde concedió una entrevista exclusiva al espacio de Aldo Miyashiro. Si bien no habló sobre el fin de su matrimonio con Adriana Álvarez, hija de la productora Michelle Alexander, sí se refirió a la primogénita que tienen en común, Luciana.

Durante la conversación, el actor se quebró al mencionarla y destacó lo importante que es su hija para él en esta etapa de su vida, tras su mediática separación de quien aún es su esposa, luego de 11 años de relación, tres de ellos de casados.

PUEDES VER: André Silva rompe su silencio tras el final definitivo de su matrimonio con hija de Michelle Alexander: "No he ..."

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André Silva habla de su hija con Adriana Álvarez tras el fin de su relación

André Silva se emocionó al hablar de su única hija, Luciana, de nueve años, fruto de su relación con Adriana Álvarez. El actor, protagonista de exitosas producciones de América TV, señaló que la pequeña es su principal motivo para seguir adelante en este difícil momento personal, marcado por el fin de su matrimonio.

“Mi hija preciosa. Es la razón de mis días, que en realidad es el mejor regalo que me ha dado la vida. No saben, tiene el superpoder de hacerme reír siempre, estar de buen ánimo. Hace que yo haga cosas imposibles en realidad. Pasamos mucho tiempo juntos. Tiene un corazón enorme que yo agradezco a Dios que me haya dado una hija tan cariñosa, tan bondadosa, tan empática, tan inteligente. Siempre está en los mejores momentos de mi vida”, expresó el actor de 42 años.

Cuando el presentador Aldo Miyashiro le consultó si vería con buenos ojos que Luciana se convierta en actriz, Silva respondió que, por ahora, solo desea que disfrute su infancia.

“No lo sé, no quiero empujarla a que tome una decisión. Ella está muy pequeña, lo único que tiene que hacer ahora es jugar, divertirse, pasarla bien, y ser una niña feliz. Es lo único que yo deseo en la vida”, declaró.

PUEDES VER: Michelle Alexander toma tajante posición tras rumores de ampay a André Silva, esposo de su hija Adriana Álvarez: “Tiene que estar acostumbrado”

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André Silva anuncia el fin de su matrimonio con hija de Michelle Alexander

Semanas atrás, André Silva compartió en sus redes sociales un comunicado en el que anunció el fin de su matrimonio con Adriana Álvarez. En este, no reveló el motivo exacto de la ruptura y se enfocó en su entorno familiar y el bienestar de su hija.

“Hace ya varios meses como familia, empezamos a transitar una etapa distinta. De esas que cambian muchas cosas. Y, aun así, en medio de todo, tú nos enseñaste algo enorme: lo grande que puede ser el amor en un corazón tan pequeño. Quiero que sepas algo… mami y papi siempre vamos a estar para ti. De maneras distintas, en caminos distintos quizá, pero con el mismo amor infinito”, escribió el actor.

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