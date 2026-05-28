Muere estrella de ‘Emily en París’ de Netflix tras enfrentar una complicada enfermedad a los 69 años

Pierre Deny ya tenía una carrera consolidada en la actuación tras su aparición en 'Emily en París'. Foto: Netflix.

Pierre Deny ya tenía una carrera consolidada en la actuación tras su aparición en 'Emily en París'. Foto: Netflix.

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El fallecimiento del actor francés Pierre Deny, integrante del elenco de Emily in Paris, ha causado conmoción entre los fans de la serie de Netflix. El intérprete murió a los 69 años tras atravesar un delicado cuadro de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), diagnóstico que afectó seriamente su salud en los últimos meses, según informaron sus familiares.

En la ficción protagonizada por Lily Collins, Deny encarnó a Louis de Léon, un importante empresario vinculado al mundo del lujo y figura clave dentro de una de las historias que marcaron las temporadas 3 y 4 de la producción.

La noticia de su partida fue comunicada por sus hijas, quienes señalaron que el actor enfrentó una evolución rápida y agresiva de la enfermedad neurodegenerativa, conocida también como mal de Charcot.

¿Quién fue Pierre Deny, actor de Emily in Paris?

Mucho antes de sumarse al fenómeno mundial de Emily in Paris, Pierre Deny ya había construido una sólida trayectoria en la actuación dentro de Francia, participando durante décadas en cine, televisión y teatro. Desde los años 80, el intérprete se convirtió en un rostro conocido para el público francés gracias a distintos papeles en exitosas producciones.

Entre sus trabajos más destacados figura su participación en Demain nous appartient, donde interpretó a Renaud Dumaze y permaneció por varios años, acumulando más de 300 episodios. A ello se suman apariciones en populares ficciones como 'Sous le soleil', 'Une femme d’honneur', 'Julie Lescaut', 'Camping Paradis' y 'Cinq soeurs'.

Tras confirmarse su fallecimiento, distintas figuras del espectáculo y fans comenzaron a dedicarle mensajes de despedida. La cantante y actriz Sylvie Vartan lo recordó como una persona “generosa, sensible y con gran sentido del humor”, mientras que seguidores de Emily in Paris lamentaron su partida en redes sociales y destacaron la dura lucha contra la ELA.