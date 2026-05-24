¿Película The Mandalorian & Grogu tendrá secuela? Esto dijo su director Jon Favreau

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El estreno de 'The Mandalorian & Grogu' ya abrió el debate entre los fanáticos: ¿continuará la historia de Din Djarin y Grogu en una nueva película? Aunque todavía no existe una confirmación oficial, su director y coguionista, Jon Favreau, dejó entrever que el universo de ambos personajes aún tiene camino por recorrer.

Si bien la cinta fue concebida como una historia que puede disfrutarse sin haber seguido previamente la serie en Disney+, Favreau reconoció en una entrevista con Entertainment Weekly que ya piensa en el futuro narrativo del cazarrecompensas mandaloriano y su joven aprendiz, lo que alimenta las expectativas sobre una eventual secuela.

¿Qué dijo el director de 'The Mandalorian & Grogu' sobre una secuela?

Aunque evitó confirmar planes concretos, Jon Favreau dejó claro que sigue imaginando el futuro de los protagonistas de 'The Mandalorian & Grogu'. El realizador explicó que suele pensar las historias del universo Star Wars como un espacio en constante crecimiento, donde cada personaje puede abrir nuevas posibilidades narrativas.

“Pienso en ello creativamente, y para mí es como un jardín o un invernadero con todas las diferentes historias y personajes”, comentó. “Veo oportunidades en todos ellos, porque estas historias han cobrado vida propia, y me gusta la progresión de estos personajes, y me gusta pensar hacia adelante en cuál es el siguiente paso para ambos”.

Favreau también sugirió que el camino de Mando y Grogu aún tiene mucho por explorar, al describir su evolución como un territorio abierto para futuras historias. Sin embargo, remarcó que la visión global del rumbo de la franquicia está en manos de Dave Filoni, quien lidera el desarrollo narrativo de la saga.

¿De qué trata la película 'The Mandalorian & Grogu'?

'The Mandalorian & Grogu' sitúa su historia en una galaxia marcada por la caída del Imperio, en un periodo donde distintos remanentes imperiales y señores de la guerra aún intentan mantener influencia, mientras la Nueva República busca imponer el orden. En ese escenario, Din Djarin y Grogu son convocados para asumir una nueva misión vinculada con la protección del legado que dejó la Rebelión.

La trama lleva al dúo a rastrear a Rotta el Hutt, heredero de una poderosa familia criminal, con el objetivo de devolverlo a los suyos. Sin embargo, el rumbo de la historia cambia cuando ambos optan por liberarlo, una decisión que termina alterando el destino de Mando y desatando nuevas consecuencias a lo largo de su travesía.