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Cine y series

La serie ‘Baywatch’ regresa con tres actores originales y genera nostalgia entre los fanáticos

Según un adelanto difundido por Fox, el esperado estreno de la serie de 'Baywatch' está previsto para enero de 2027.

'Baywatch' se convirtió en una serie de culto en los años noventa. Foto: Instagram.
'Baywatch' se convirtió en una serie de culto en los años noventa. Foto: Instagram.
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La nostalgia por 'Baywatch' vuelve a tomar fuerza. Michael Bergin, David Chokachi y Kelly Packard, tres de los rostros más recordados de la exitosa serie noventera, fueron vistos grabando nuevas escenas en las playas de California como parte del esperado relanzamiento de la franquicia, según informó la revista 'People'.

Las imágenes del rodaje muestran a los actores compartiendo escenas al aire libre y retomando el espíritu que convirtió a la producción en un fenómeno televisivo. Entre tablas de surf, ejercicios sobre la arena y momentos captados frente a cámaras, también se tomaron selfies durante las pausas.

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Actores originales regresan a la nueva serie de 'Baywatch'

El regreso de varias figuras clásicas de 'Baywatch' ya empieza a despertar la nostalgia entre los fanáticos de la icónica serie. Durante las grabaciones del reboot en las playas de California, Kelly Packard reapareció frente a cámaras evocando a April Giminski, personaje que interpretó en las temporadas 8 y 9, luciendo un llamativo bikini verde. A ella se sumaron David Chokachi y Michael Bergin, dos rostros emblemáticos de la producción noventera, retomando sus recordados papeles de salvavidas.

Chokachi volvió a ponerse en la piel de Cody Madison, personaje con el que fue captado vistiendo shorts celestes durante el rodaje, mientras que Bergin retomó a Jack 'J.D.' Darius con un look inspirado en la esencia clásica de la serie. El estreno está previsto para enero de 2027 y la producción será emitida por Fox.

La franquicia, estrenada en 1989, permaneció durante 11 temporadas en televisión y se convirtió en un fenómeno global gracias a un elenco encabezado por figuras como David Hasselhoff, Pamela Anderson y Carmen Electra.

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¿De qué trata la nueva serie de Baywatch?

El elenco principal está encabezado por Stephen Amell, acompañado por Shay Mitchell, Jessica Belkin, Noah Beck, Brooks Nader y Livvy Dunne. En marzo pasado comenzaron a circular las primeras imágenes desde el set, donde los actores aparecieron grabando escenas en la playa con los emblemáticos trajes rojos que marcaron la identidad de la serie.

La historia de este reboot tendrá como eje a Hobie Buchannon, el hijo del mítico Mitch Buchannon, personaje inmortalizado por David Hasselhoff, quien ahora lidera el equipo de rescate como capitán de Baywatch. Sin embargo, su rutina cambiará inesperadamente al descubrir que tiene una hija de cuya existencia no sabía y que, además, está decidida a continuar el legado familiar.

Jessica Belkin interpretará a Charlie, la joven que irrumpe en la vida del protagonista, mientras Noah Beck, Shay Mitchell, Livvy Dunne y Thaddeus LaGrone darán vida al grupo de salvavidas bajo su mando. Por otro lado, Brooks Nader asumirá el papel de Selene, una capitana rival que promete generar tensión dentro de la historia.

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