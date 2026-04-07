Michelle Alexander rompió el silencio tras los rumores que señalaban a André Silva, su yerno, como protagonista de un ampay de Magaly Medina. La productora se paró frente a los medios en una conferencia para promocionar su nueva novela con Magdyel Ugaz, 'Señora del destino', sin imaginar que le realizarían una pregunta directa, vinculada al actor de 'Luz de luna'.

Lejos de evadir la interrogante, la directora de televisión dejó en claro su confianza hacia Silva, quien se casó en 2023 con su hija, Adriana Álvarez.

Michelle Alexander minimiza rumores de ampay a André Silva

Todo sucedió durante la conferencia de prensa, cuando Michelle Alexander fue consultada si le había incomodado que André Silva fuera uno de los hombres vinculados a un sonado ampay que Magaly Medina anunció al regresar a las pantallas en febrero de 2026.

Recordamos que la 'Urraca' anunció la primicia poco después de que el actor publicara una reflexión que despertó rumores de una posible separación de Adriana Álvarez. El destape, además, fue vinculado a una persona que “se vendía como el esposo ejemplar”, lo que llevó a que nombres como los de Silva y Yaco Eskenazi rápidamente fueran mencionados. No obstante, Alexander fue tajante al asegurar que no hubo ningún motivo de molestia, ya que no existía situación que pudiera comprometer a su yerno. “A mí no (me incomodó) porque no había nada”, declaró.

“Tiene que estar acostumbrado”: Michelle Alexander sobre rumores vinculados a André Silva

Más adelante, Michelle Alexander reafirmó que siempre estuvo segura de que André Silva no era el protagonista del ampay difundido por Magaly Medina, caso que finalmente resultó ser un destape del futbolista peruano-italiano Gianluca Lapadula, captado besando a una mujer que no era su esposa en una discoteca.

En esa línea, la también guionista, quien ha trabajado con Silva en exitosos proyectos televisivos como 'Luz de luna', sostuvo que un intérprete como su yerno debe aceptar que la exposición pública es parte de la profesión. A modo de broma, añadió que todo depende también de si la persona cree o no ser protagonista del destape. “Un actor de formación, por más de que no quiera o no le guste estar en boca de todos y estar en la farándula, es parte del medio y tiene que estar acostumbrado a eso. Depende de tu carácter, de tu personalidad, de cómo afrontas una cosa así y, finalmente, si crees o no que eres del ampay”, sentenció entre risas.