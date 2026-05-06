André Silva impacta al confesar atracción por famosa actriz tras su ruptura con hija de Michelle Alexander: “Tengo una historia con ella”

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André Silva reapareció en televisión nacional tras anunciar el fin de su matrimonio con Adriana Álvarez, hija de la conocida productora Michelle Alexander. El actor se presentó en el programa de su amigo Aldo Miyashiro, 'Habla chino', emitido por Willax.

Sin embargo, evitó pronunciarse sobre el final de su relación de casi 10 años con la madre de su hija, Luciana. En lugar de ello, sorprendió al revelar su atracción por una famosa actriz española, a quien aseguró haber conocido durante un rodaje. “Tengo una historia con ella”, confesó el actor de 42 años, lo que sorprendió al conductor.

André Silva revela sentirse atraído por actriz española

Durante una dinámica de preguntas, Aldo Miyashiro le consultó a André Silva si era cierto el rumor de que la actriz española Paz Vega era su 'crush'. Sin embargo, el actor evitó responder y solo atinó a decir: “Tengo una historia con ella”, mientras el programa mostraba una fotografía de ambos sonrientes.

Fue entonces cuando Silva reveló el vínculo que mantiene con la figura extranjera. “La conocí en el rodaje de una película. Pudimos intercambiar unas ideas. Es una linda persona, le mandó saludos. Cuídate mucho”, declaró. De fondo sonaba una canción romántica. Recién en ese momento se animó a admitir que ella era su 'crush'. Posteriormente, él y Miyashiro coincidieron en que Paz Vega es una mujer muy guapa.

André Silva se quiebra al hablar de su hija con Adriana Álvarez

Durante otra parte de la entrevista con Aldo Miyashiro, el actor André Silva se quebró al expresar lo orgulloso que se siente de su hija Luciana, fruto de su matrimonio con su todavía esposa, Adriana Álvarez.

“Es la razón de mis días, que en realidad es el mejor regalo que me ha dado la vida. No saben, tiene el superpoder de hacerme reír siempre, estar de buen ánimo. Hace que yo haga cosas imposibles en realidad. Tiene un corazón enorme que yo agradezco a Dios que me haya dado una hija tan cariñosa, tan bondadosa, tan empática, tan inteligente. Siempre está en los mejores momentos de mi vida”, finalizó.