Gianella Neyra vuelve a la cartelera nacional con 'Soltera, casada, viuda, divorciada 2', la esperada secuela de una de las comedias más exitosas del cine peruano reciente, cuyo estreno será el 17 de abril. Junto a Milene Vázquez, Patricia Portocarrero y Katia Condos, la actriz retoma su personaje en una historia que promete conquistar nuevamente al público. Además, a manera de crítica, hizo un llamado para que el cine peruano pueda ser considerado de exportación.

“Logramos la taquilla más alta después de la pandemia y estamos entre las cinco películas más vistas en la historia del Perú. Además, tenemos el récord de permanencia en cines: 25 semanas en cartelera”, nos cuenta. Un logro que no solo habla del respaldo del público, sino también del impacto de la cinta original. “Superamos muchos hitos, y esa fue una de las razones por las que teníamos tantas ganas de hacer una segunda parte”, confesó en entrevista exclusiva para La República.

Estreno de 'Soltera, casada, viuda, divorciada 2'

- ¿Cuáles son tus expectativas a poco del estreno de 'Soltera, casada, viuda, divorciada 2'?

- Que la gente disfrute y que reconecte las historias de estas amigas. Hay muchas más historias por contar en cada uno de los universos de los personajes. Vas a conocer más a los personajes como sucede con cualquier amistad. Espero que la gente se ría, se emocione y conecte con los personajes como conecto con la primera.

- En esta entrega repites como productora

- Estamos repitiendo la fórmula. Lo que me gusta de actuar es contar historias y eso es lo que siempre me ha enamorado de mi profesión. Soy principalmente actriz, pero sí he descubierto que producir también te da la posibilidad de contar la historia desde lugares distintos. Es una emoción enorme, es como lograr ir un poquito más allá. Aquí puedes contar desde todas partes y me parece fascinante.

- ¿Cuál ha sido el mayor reto en esta película?

- El hecho de poder convencer de que el tema podía funcionar. De que una película protagonizada por cuatro mujeres de más de 40 podría funcionar. Ese tipo de cosas rompió ciertos tabúes y prejuicios. Nos tomó varios años con Ani Alva tratar de convencer que esto podía funcionar y gracias a Dios funcionó. En esta segunda parte el gran reto ha sido el hecho de tener dos viajes en una en un solo rodaje.

- ¿Cómo empieza esta segunda parte?

- La película empezó en Pacasmayo, tal cual la primera. Pacasmayo es como un quinto personaje de la película, entonces también tenía que estar. También nos fuimos a la nieve. Logísticamente, sí ha implicado un reto enorme.

- ¿Cómo fue la experiencia de grabar en Chile? ¿Qué tanto va a aportar a la película?

- La tienen que ver y ya nos contarán ustedes, pero se ve hermosa. La nieve a nivel fotográfico es algo hermoso y distinto. Hay muchas personas que en algún momento soñaron conocer la nieve y es muy bonito que estos personajes, estas cuatro amigas, vayan a la nieve a cumplir este sueño de niñas. Suceden muchas cosas divertidas. Nos ha generado la posibilidad hacer mucha comedia con esa naturaleza y nos ha parecido divertido.

Crítica ante la falta de apoyo para el cine peruano

- ¿Qué le falta al contenido peruano para que pueda ser un contenido de exportación?

- No tenemos nada que envidiarle a otras producciones y nuestros actores no tienen nada que envidiarles a otros actores. Nuestras locaciones naturales no tienen nada que envidiarle a ninguna.

- Entonces, ¿por qué no hay mucho contenido peruano de exportación?

- Nuestro talón de Aquiles es que no tenemos una ley del cine peruano que apoye la producción nacional a nivel de créditos impositivos, como otros países. Hay todo un grupo de gente de cine y productores de años que están trabajando en estas leyes hace mucho tiempo y ojalá en algún momento el Gobierno sienta que vale la pena hacerlo, porque si no logramos eso y no logramos que para el de afuera sea negocio, entonces no nos vamos a convertir en ese half de producción que nos merecemos porque tenemos talento por todos lados. Así que, si me preguntas qué falta, honestamente falta eso y ojalá nos tomen en serio porque estoy segura de que, si generamos una buena ley, nuestra historia sería completamente distinta y nos volveríamos de los mejores en Sudamérica sin duda.

- Todo en las manos de las autoridades…

- De todos. Creo que todos podemos colaborar desde nuestra opinión, ayuda y comunicación. Todos somos parte de, aunque no lo parezca, y de alguna manera afectamos el resultado de todas las cosas. Entonces, la pelota no siempre está solamente de un lado, está de lado de todos.

- ¿Habrá una tercera parte de la película?

- Hay que decirle a Ani, pero, despacito, porque todavía está saliendo de la segunda. Vamos a ver qué pasa.

La película 'Soltera, casada, viuda y divorciada 2' llega oficialmente a los cines de todo el Perú este jueves 17 de abril de 2025. Esta secuela retoma la historia de cuatro amigas, cuyas vidas se entrelazan nuevamente en un momento crucial.