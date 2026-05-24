'Asesinato para principiantes' 2 Netflix: fecha de estreno, reparto, sinopsis y más de la serie de suspenso

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El fenómeno juvenil de misterio regresa a Netflix con una nueva historia marcada por secretos, desapariciones y consecuencias emocionales. Tras el éxito de la primera entrega, 'Asesinato para principiantes' temporada 2 volverá a poner a Pip Fitz-Amobi en el centro de una investigación que amenaza con sacudir otra vez a su comunidad.

La producción británica, basada en la exitosa saga literaria de Holly Jackson, continuará expandiendo el universo criminal presentado en los primeros episodios. Esta vez, la trama tomará como referencia el libro 'Good Girl, Bad Blood', donde la protagonista interpretada por Emma Myers deberá enfrentarse a un nuevo caso mientras intenta dejar atrás los hechos que cambiaron su vida tras resolver el asesinato de Andie Bell.

'Asesinato para principiantes' 2: ¿cuándo sale la segunda temporada de la serie?

Netflix confirmó que 'Asesinato para principiantes' 2 llegará oficialmente a la plataforma el miércoles 27 de mayo de 2026. Al igual que ocurrió con la primera temporada, todos los capítulos estarán disponibles desde el día del estreno, por lo que los espectadores podrán ver la historia completa en formato maratón.

La nueva entrega contará con seis episodios y cada uno tendrá una duración aproximada de entre 45 y 50 minutos. La serie busca consolidarse como una de las producciones juveniles de suspenso más populares del catálogo de Netflix, especialmente entre los seguidores de dramas criminales y adaptaciones literarias.

Reparto principal de 'Asesinato para principiantes' 2

El reparto de 'Asesinato para principiantes' temporada 2 mantiene a varios rostros de la primera entrega y suma nuevos personajes clave para el desarrollo de la investigación.

Estos son los actores y personajes confirmados:

Emma Myers como Pip Fitz-Amobi

Zain Iqbal como Ravi Singh

Asha Banks como Cara Ward

Jude Morgan-Collie como Connor Reynolds

Yali Topol Margalith como Lauren Gibson

Henry Ashton como Max Hastings

Eden H. Davies como Jamie Reynolds

Jack Rowan como Charlie Green

Misia Butler como Stanley Forbes

Freddie Thorp como Luke Eaton

Anna Brindle como Flora Green

Peter Sullivan como Christopher Epps

Lu Corfield como Joanna Reynolds

Freddie England como Robin Hastings

'Asesinato para principiantes' temporada 2 sinopsis

La trama de 'Asesinato para principiantes' temporada 2 comienza después de que Pip logra resolver el caso de Andie Bell, investigación que transformó por completo su vida personal y la relación con su entorno. Aunque la joven intenta mantenerse alejada de nuevos peligros, el pasado vuelve a alcanzarla cuando ocurre una misteriosa desaparición.

Todo cambia cuando Jamie Reynolds, hermano de Connor, desaparece días antes del inicio del juicio contra Max Hastings. La situación provoca alarma en la comunidad y empuja otra vez a Pip a involucrarse en una compleja investigación repleta de pistas contradictorias, amenazas y secretos ocultos.

Mientras intenta descubrir qué ocurrió con Jamie, la protagonista deberá lidiar con las secuelas psicológicas de su caso anterior, además de enfrentar la presión social y el temor de que alguien quiera silenciarla. Con este nuevo misterio, Netflix apuesta por una segunda temporada más intensa y emocional, y profundiza en las consecuencias que dejó el crimen original dentro del pueblo.