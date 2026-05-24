HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cine y series

'Asesinato para principiantes' 2 Netflix: fecha de estreno, reparto, sinopsis y más de la serie de suspenso

Emma Myers regresa como Pip Fitz-Amobi en 'Asesinato para principiantes' temporada 2, la serie juvenil de Netflix que estrenará nuevos episodios cargados de misterio, desapariciones y secretos.

Emma Myers regresa en 'Asesinato para principiantes' 2. Foto: YouTube
Emma Myers regresa en 'Asesinato para principiantes' 2. Foto: YouTube
Escuchar
Resumen
Compartir

El fenómeno juvenil de misterio regresa a Netflix con una nueva historia marcada por secretos, desapariciones y consecuencias emocionales. Tras el éxito de la primera entrega, 'Asesinato para principiantes' temporada 2 volverá a poner a Pip Fitz-Amobi en el centro de una investigación que amenaza con sacudir otra vez a su comunidad.

La producción británica, basada en la exitosa saga literaria de Holly Jackson, continuará expandiendo el universo criminal presentado en los primeros episodios. Esta vez, la trama tomará como referencia el libro 'Good Girl, Bad Blood', donde la protagonista interpretada por Emma Myers deberá enfrentarse a un nuevo caso mientras intenta dejar atrás los hechos que cambiaron su vida tras resolver el asesinato de Andie Bell.

PUEDES VER: 'Berlín' serie temporada 2: final explicado de 'La dama del armiño', spin off de 'La casa de papel' en Netflix

lr.pe

'Asesinato para principiantes' 2: ¿cuándo sale la segunda temporada de la serie?

Netflix confirmó que 'Asesinato para principiantes' 2 llegará oficialmente a la plataforma el miércoles 27 de mayo de 2026. Al igual que ocurrió con la primera temporada, todos los capítulos estarán disponibles desde el día del estreno, por lo que los espectadores podrán ver la historia completa en formato maratón.

La nueva entrega contará con seis episodios y cada uno tendrá una duración aproximada de entre 45 y 50 minutos. La serie busca consolidarse como una de las producciones juveniles de suspenso más populares del catálogo de Netflix, especialmente entre los seguidores de dramas criminales y adaptaciones literarias.

PUEDES VER: Actor peruano revela que casi protagoniza el live-action de ‘One Piece’ en Netflix

lr.pe

Reparto principal de 'Asesinato para principiantes' 2

El reparto de 'Asesinato para principiantes' temporada 2 mantiene a varios rostros de la primera entrega y suma nuevos personajes clave para el desarrollo de la investigación.

Estos son los actores y personajes confirmados:

  • Emma Myers como Pip Fitz-Amobi
  • Zain Iqbal como Ravi Singh
  • Asha Banks como Cara Ward
  • Jude Morgan-Collie como Connor Reynolds
  • Yali Topol Margalith como Lauren Gibson
  • Henry Ashton como Max Hastings
  • Eden H. Davies como Jamie Reynolds
  • Jack Rowan como Charlie Green
  • Misia Butler como Stanley Forbes
  • Freddie Thorp como Luke Eaton
  • Anna Brindle como Flora Green
  • Peter Sullivan como Christopher Epps
  • Lu Corfield como Joanna Reynolds
  • Freddie England como Robin Hastings

PUEDES VER: ¿Cuándo se estrena 'Rosario Tijeras' 5? Netflix anuncia fecha oficial de la nueva temporada con impactante trailer

lr.pe

'Asesinato para principiantes' temporada 2 sinopsis

La trama de 'Asesinato para principiantes' temporada 2 comienza después de que Pip logra resolver el caso de Andie Bell, investigación que transformó por completo su vida personal y la relación con su entorno. Aunque la joven intenta mantenerse alejada de nuevos peligros, el pasado vuelve a alcanzarla cuando ocurre una misteriosa desaparición.

Todo cambia cuando Jamie Reynolds, hermano de Connor, desaparece días antes del inicio del juicio contra Max Hastings. La situación provoca alarma en la comunidad y empuja otra vez a Pip a involucrarse en una compleja investigación repleta de pistas contradictorias, amenazas y secretos ocultos.

Mientras intenta descubrir qué ocurrió con Jamie, la protagonista deberá lidiar con las secuelas psicológicas de su caso anterior, además de enfrentar la presión social y el temor de que alguien quiera silenciarla. Con este nuevo misterio, Netflix apuesta por una segunda temporada más intensa y emocional, y profundiza en las consecuencias que dejó el crimen original dentro del pueblo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Actor peruano revela que casi protagoniza el live-action de ‘One Piece’ en Netflix

Actor peruano revela que casi protagoniza el live-action de ‘One Piece’ en Netflix

LEER MÁS
Griselda Siciliani habla de cine, teatro y Argentina: "Están en riesgo un montón de derechos adquiridos"

Griselda Siciliani habla de cine, teatro y Argentina: "Están en riesgo un montón de derechos adquiridos"

LEER MÁS
¿Cuándo se estrena 'Rosario Tijeras' 5? Netflix anuncia fecha oficial de la nueva temporada con impactante trailer

¿Cuándo se estrena 'Rosario Tijeras' 5? Netflix anuncia fecha oficial de la nueva temporada con impactante trailer

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'La limpiadora es la jefa', serie completa: ¿dónde ver ONLINE con sub. español y de qué trata?

'La limpiadora es la jefa', serie completa: ¿dónde ver ONLINE con sub. español y de qué trata?

LEER MÁS
‘Los Pitufos’ 2025, película completa en español latino: dónde ver la cinta animada con Papá Pitufo, Pitufina y Gargamel

‘Los Pitufos’ 2025, película completa en español latino: dónde ver la cinta animada con Papá Pitufo, Pitufina y Gargamel

LEER MÁS
Spider-Man 3: ¿a cuánto asciende la fortuna de los actores que han interpretado al hombre araña?

Spider-Man 3: ¿a cuánto asciende la fortuna de los actores que han interpretado al hombre araña?

LEER MÁS
Películas de Crepúsculo en orden cronológico: guía completa de la saga

Películas de Crepúsculo en orden cronológico: guía completa de la saga

LEER MÁS
‘Milagros inesperados’: la trágica historia real que inspiró una de las películas más tristes del cine

‘Milagros inesperados’: la trágica historia real que inspiró una de las películas más tristes del cine

LEER MÁS
Muere Cole Brings Plenty, actor de la serie 'Yellowstone', a los 27 años

Muere Cole Brings Plenty, actor de la serie 'Yellowstone', a los 27 años

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cine y series

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025