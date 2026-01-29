Michelle Alexander respondió sobre la posible entrada de Sirena Ortiz y su hermana a 'Esto es guerra', reality en el que participa Gabriel Meneses, pareja de la actriz. La productora de 'Los otros Concha' descartó que la joven ingresen al programa de competencia de manera permanente y explicó su principal preocupación.

“No podrán ir de invitadas, quizás, pero que estén todo el tiempo, no, mamacita, (luego) se lesionan”, respondió Michelle Alexander en un clip difundido por Instarandula, cuando fue consultada directamente sobre la participación de las gemelas en el reality.

Michelle Axelander "no autoriza" ingreso de Sirena Ortiz a 'Esto es guerra'

La actriz Tula Rodríguez intervino en la conversación y preguntó en tono directo: “Michelle, ¿autorizas a mis hijas a que entren a ‘Esto es guerra’?”, generando la reacción inmediata de la productora. Michelle Alexander marcó límites y dejó abierta solo la posibilidad de una participación esporádica. “No podrán ir de invitadas, quizás, pero que estén todo el tiempo, no”, reiteró.

Tras ello, la actriz y conductora bromeó con la decisión: “No van, hijita. No tienes permiso, enamoradito nomás. Mamá Michelle ha dicho que no”. En medio del intercambio también se mencionó a Gabriel Meneses, actual pareja de Sirena Ortiz, sobre quien la productora tuvo palabras positivas: “Yo creo que es un buen chico”, comentó.

Sirena Ortiz responde sobre su posible ingreso a 'EEG'

Por su parte, Sirena Ortiz también fue consultada recientemente sobre la posibilidad de sumarse a 'Esto es guerra', programa en el que compite su pareja. La actriz no cerró completamente la puerta, pero sí dejó claro que su agenda actual es el principal impedimento.

“Me encantaría, pero ahorita estoy a full en la novela (‘Los otros Concha 2’), pero me encantaría de verdad estar ahí, que es un programa muy chévere”, declaró la actriz para 'Amor y fuego'.