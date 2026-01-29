HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Michelle Axelander advierte a Sirena Ortiz ante posible ingreso a 'Esto es guerra' con Gabriel Meneses: "No, (luego) se lesionan"

La productora de 'Los otros Concha' descartó que Sirena Ortiz ingrese a 'Esto es guerra' por riesgo de lesiones tras confirmar su relación con Gabriel Meneses.

Michelle Axelander respondió a rumores sobre el posible ingreso de Sirena Ortiz a 'EEG'. Foto: composición LR/Instagram
Michelle Axelander respondió a rumores sobre el posible ingreso de Sirena Ortiz a 'EEG'. Foto: composición LR/Instagram

Michelle Alexander respondió sobre la posible entrada de Sirena Ortiz y su hermana a 'Esto es guerra', reality en el que participa Gabriel Meneses, pareja de la actriz. La productora de 'Los otros Concha' descartó que la joven ingresen al programa de competencia de manera permanente y explicó su principal preocupación.

“No podrán ir de invitadas, quizás, pero que estén todo el tiempo, no, mamacita, (luego) se lesionan”, respondió Michelle Alexander en un clip difundido por Instarandula, cuando fue consultada directamente sobre la participación de las gemelas en el reality.

TE RECOMENDAMOS

¿CÓMO AMA CADA SIGNO Y POR QUÉ REPETIMOS PATRONES? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y MURIEL VALDIVIA

PUEDES VER: Federico Salazar preocupa a sus seguidores tras haber sido hospitalizado 10 días por insuficiencia renal: 'Uno enredándose solito'

lr.pe

Michelle Axelander "no autoriza" ingreso de Sirena Ortiz a 'Esto es guerra'

La actriz Tula Rodríguez intervino en la conversación y preguntó en tono directo: “Michelle, ¿autorizas a mis hijas a que entren a ‘Esto es guerra’?”, generando la reacción inmediata de la productora. Michelle Alexander marcó límites y dejó abierta solo la posibilidad de una participación esporádica. “No podrán ir de invitadas, quizás, pero que estén todo el tiempo, no”, reiteró.

Tras ello, la actriz y conductora bromeó con la decisión: “No van, hijita. No tienes permiso, enamoradito nomás. Mamá Michelle ha dicho que no”. En medio del intercambio también se mencionó a Gabriel Meneses, actual pareja de Sirena Ortiz, sobre quien la productora tuvo palabras positivas: “Yo creo que es un buen chico”, comentó.

PUEDES VER: Jessyca Zegarra, nuera de Eva Ayllón, le gana proceso legal a Natalia Málaga tras haber rayado dos veces su auto: 'Pagará S/5.000'

lr.pe

Sirena Ortiz responde sobre su posible ingreso a 'EEG'

Por su parte, Sirena Ortiz también fue consultada recientemente sobre la posibilidad de sumarse a 'Esto es guerra', programa en el que compite su pareja. La actriz no cerró completamente la puerta, pero sí dejó claro que su agenda actual es el principal impedimento.

“Me encantaría, pero ahorita estoy a full en la novela (‘Los otros Concha 2’), pero me encantaría de verdad estar ahí, que es un programa muy chévere”, declaró la actriz para 'Amor y fuego'.

Notas relacionadas
Tula Rodríguez revela video del momento exacto en que descubrió el romance entre Sirena Ortiz y Gabriel Meneses: "Ya me hicieron suegra"

Tula Rodríguez revela video del momento exacto en que descubrió el romance entre Sirena Ortiz y Gabriel Meneses: "Ya me hicieron suegra"

LEER MÁS
Mathías Brivio liderará a los ‘Combatientes’ en ‘Esto es guerra’ 2026 y hace promesa a sus fans: “Por mi equipo doy absolutamente todo”

Mathías Brivio liderará a los ‘Combatientes’ en ‘Esto es guerra’ 2026 y hace promesa a sus fans: “Por mi equipo doy absolutamente todo”

LEER MÁS
Peter Fajardo confirma que continuará en 'Esto es guerra' tras rumores de renuncia: "EEG es mi hijo"

Peter Fajardo confirma que continuará en 'Esto es guerra' tras rumores de renuncia: "EEG es mi hijo"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jessyca Zegarra, nuera de Eva Ayllón, le gana proceso legal a Natalia Málaga tras haber rayado dos veces su auto: "Pagará S/5.000"

Jessyca Zegarra, nuera de Eva Ayllón, le gana proceso legal a Natalia Málaga tras haber rayado dos veces su auto: "Pagará S/5.000"

LEER MÁS
Federico Salazar preocupa a sus seguidores tras haber sido hospitalizado 10 días por insuficiencia renal: "Uno enredándose solito"

Federico Salazar preocupa a sus seguidores tras haber sido hospitalizado 10 días por insuficiencia renal: "Uno enredándose solito"

LEER MÁS
Fiorella Cayo defiende el talento de sus hijos, Facundo y Mateo, y revela cómo firmaron con disquera de Bad Bunny: "No son improvisados"

Fiorella Cayo defiende el talento de sus hijos, Facundo y Mateo, y revela cómo firmaron con disquera de Bad Bunny: "No son improvisados"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Peruana de 100 años revela su secreto para vivir más de un siglo en Huaral: "Pescado, caminatas y nada de arroz o fideos"

Hombres G vuelve a Lima con show en el Estadio Nacional: cuándo es el concierto y cómo comprar entradas

André Carrillo reveló por qué no interfirió para que Ricardo Gareca lleve a Claudio Pizarro al Mundial 2018: "Era un tema de los más grandes"

Espectáculos

Xiomy Kanashiro reacciona a video viral en el que Jefferson Farfán la apoya vendiendo ropa: "Como lo amo"

Fiorella Cayo defiende el talento de sus hijos, Facundo y Mateo, y revela cómo firmaron con disquera de Bad Bunny: "No son improvisados"

¡Orgullo peruano! La Tigresa del Oriente se suma al Estéreo Picnic 2026 y se convierte en una de las figuras más esperadas del festival

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Domingo Pérez: ANC del Ministerio Público abre nueva investigación en su contra

Link oficial de ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones 2026

Gino Costa cuestiona operativos de Jerí en las cárceles: “No requieren la presencia del jefe del Estado”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025