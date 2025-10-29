HOYSuscripcion LR Focus

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Estrenos y clásicos. La programación estará en 20 sedes a nivel nacional. El ingreso será gratuito. 

El cine de 16 países ingresa a la cartelera peruana. El 37° Festival de Cine Europeo anunció una programación de ingreso libre que tendrá sedes en Lima y en regiones a partir del 13 de noviembre.

“Cada país participante traerá lo mejor de su cinematografía, ofreciendo una amplia variedad de cintas que reflejan la diversidad cultural y artística de Europa. El festival busca brindar una experiencia cinematográfica única a todos los asistentes en sus 148 funciones que serán proyectadas a nivel nacional”, señala la organización.

La directora finlandesa, Pirjo Honkasalo, es una de las invitadas de esta edición. La cineasta dirigió Orenda (2025), un thriller protagonizado por la nominada al Globo de Oro Alma Pöysti. La autora y actriz Pirkko Saisio también llegará a Perú. Esta cinta se verá el 17 de noviembre en el Centro Cultural PUCP en Lima y el 20 en la Alianza Francesa de Cusco.

El festival va hasta el 27 de noviembre y de las 48 producciones disponibles en la cartelera, se estrenarán 20 películas en la competencia por los premios a Mejor Largometraje Europeo de Ficción, Mejor Película Europea y Premio del Público.

 Destaca también la cinta Hotel Pula (2023), que sigue la historia de un refugiado bosnio y de una joven croata en 1995. Y una de las recientes películas del cineasta español David Trueba, Chistes y Cigarrillos (2023). Además de Finlandia, que preside el festival, de España y de Croacia, participan Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovenia, Francia, Grecia, Italia, Hungría, Países Bajos, Portugal, República Checa, Rumanía y, como invitado, Ucrania.

Las películas se verán en 20 sedes: 13 en Lima y 7 en Cusco, Arequipa, Piura, Trujillo y Chiclayo.

Mesas y conversatorios

Las invitadas Alma Pöysti y la actriz Pirkko Saisio serán parte de conversatorios en Lima y Cusco. También, el festival ha organizado la charla ‘Dedicarse al cine en el Perú: tres visiones’ y ‘Diálogo fílmico entre Finlandia y Perú’.

      Comentan que el eje temático será: ‘Las comunidades originarias y la construcción del cine en ambos países’. A través del cine, explorarán “cómo las relaciones humanas se entrelazan con los retos sociales y políticos de su tiempo”. La programación completa está en www.festivaldecineeuropeo.pe.

