HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cine y series

Gianella Neyra celebra que ‘Amando a Amanda’ toque el tema de la salud mental en la comedia peruana: “Se van a conmover”

Gianella Neyra destaca que interpretar a Amanda fue el reto más difícil de su carrera y revela la complejidad emocional de su personaje.


La cartelera peruana se renueva el 28 de mayo con ‘Amando a Amanda’, dirigida por Ani Alva Helfer y protagonizada por Gianella Neyra y Giovanni Ciccia.
La cartelera peruana se renueva el 28 de mayo con ‘Amando a Amanda’, dirigida por Ani Alva Helfer y protagonizada por Gianella Neyra y Giovanni Ciccia. | Foto: Silvana Quiñonez / URPI-LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La cartelera peruana se renueva este jueves 28 de mayo con el ingreso de 'Amando a Amanda', película dirigida por Ani Alva Helfer y producida por AV Films, Del Barrio Producciones y Jeysis, empresa de Gianella Neyra, quien es la protagonista de este filme junto a Giovanni Ciccia. En esta entrevista con La República, la actriz confiesa que su personaje en esta comedia, que también toca el tema de la salud mental, fue el más difícil de interpretar en toda su carrera.

“Es una comedia hermosa, pero además tiene muchas capas. Es una comedia donde te vas a vacilar, te vas a reír, la puedes ver en familia, vas a tirar tu lagrimita, te vas a conmover y también vas a poder aperturar conversaciones importantes, así que vengan a verla. Queremos que amen a Amanda, que entiendan a Amanda y que eso los los lleve a poder conversar ciertos temas que a veces dan un poco de miedo”, declaró Gianella Neyra para La República.

PUEDES VER: Michelle Soifer asegura que su novio Gleysom Reñé no es mantenido y dice que está en contra del ‘50 y 50’: “Él paga lo que considere”

lr.pe

El desafío de interpretar a Amanda

Para Gianella Neyra, dar vida a Amanda significó uno de los retos más exigentes de su carrera. “Creo que lo más desafiante ha sido construir ese arco emocional de este momento de crisis bien particular del personaje. Además, las películas las hacemos por partes. A veces hasta una misma escena se hacen en tres o cuatro días. Entonces, poder lograr tener ese arco bien trazadito y poder contar el antes y el después de cada uno de esos momentos y poder mantener como la coherencia ha sido muy demandante, desafiante, pero muy divertido”, reflexiona la actriz sobre su papel protagónico.

Al ser consultada sobre si hay alguna característica de Amanda con la que se sienta identificada, la novia de Cristian Rivero expresó: “Creo que todos tenemos un pedacito, creo que las emociones son de todos. Cada uno lo maneja a su manera. Creo que podría identificarme mucho cuando era más chica, 17, 18 o 20 años. La vida es como más blanco y negro cuando uno es adolescente, cuando tienes tus primeros años de juventud y eres más radical”.

Trama de 'Amando a Amanda'

La historia sigue a Amanda (Neyra), una mujer muy pelicular, radiante e impredecible, que luego de una ruptura con Fernando (Ciccia) intentará empezar de nuevo. Entre errores, momentos inesperados y hasta un nuevo amor, buscará darse una segunda oportunidad, pero a ella misma.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Giovanni Ciccia: "No concibo mi trabajo en el cine y en la televisión sin el teatro"

Giovanni Ciccia: "No concibo mi trabajo en el cine y en la televisión sin el teatro"

LEER MÁS
‘Amando a Amanda’, dirigida por Ani Alva Helfer, llega a los cines: tráiler, reparto, trama y todo sobre el estreno de la comedia peruana

‘Amando a Amanda’, dirigida por Ani Alva Helfer, llega a los cines: tráiler, reparto, trama y todo sobre el estreno de la comedia peruana

LEER MÁS
‘La niña’ llega al cine este 7 de mayo: tráiler, trama, elenco y todo sobre el estreno de la película de terror filmada en Iquitos

‘La niña’ llega al cine este 7 de mayo: tráiler, trama, elenco y todo sobre el estreno de la película de terror filmada en Iquitos

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Berlín y la dama del armiño' reparto: ¿quién es quién en la serie española de Netflix?

'Berlín y la dama del armiño' reparto: ¿quién es quién en la serie española de Netflix?

LEER MÁS
“La isla de la fantasía” y la trágica muerte de Tattoo: de la fama a un abismo sin gloria

“La isla de la fantasía” y la trágica muerte de Tattoo: de la fama a un abismo sin gloria

LEER MÁS
365 DNI en Netflix: AQUÍ todo sobre la cinta que causó polémica en usuarios [VIDEO]

365 DNI en Netflix: AQUÍ todo sobre la cinta que causó polémica en usuarios [VIDEO]

LEER MÁS
Muere Donald Gibb a los 71 años, actor de la película ‘La venganza de los nerds’

Muere Donald Gibb a los 71 años, actor de la película ‘La venganza de los nerds’

LEER MÁS
Sin senos sí hay paraíso 4: cuándo se estrena, de qué tratará, reparto, nuevos personajes y todo sobre la nueva temporada de la serie en Telemundo

Sin senos sí hay paraíso 4: cuándo se estrena, de qué tratará, reparto, nuevos personajes y todo sobre la nueva temporada de la serie en Telemundo

LEER MÁS
“Los Simpson” y la teoría que indica que Homero estaría en coma desde 1993

“Los Simpson” y la teoría que indica que Homero estaría en coma desde 1993

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cine y series

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025