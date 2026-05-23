La cartelera peruana se renueva el 28 de mayo con ‘Amando a Amanda’, dirigida por Ani Alva Helfer y protagonizada por Gianella Neyra y Giovanni Ciccia. | Foto: Silvana Quiñonez / URPI-LR

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La cartelera peruana se renueva este jueves 28 de mayo con el ingreso de 'Amando a Amanda', película dirigida por Ani Alva Helfer y producida por AV Films, Del Barrio Producciones y Jeysis, empresa de Gianella Neyra, quien es la protagonista de este filme junto a Giovanni Ciccia. En esta entrevista con La República, la actriz confiesa que su personaje en esta comedia, que también toca el tema de la salud mental, fue el más difícil de interpretar en toda su carrera.

“Es una comedia hermosa, pero además tiene muchas capas. Es una comedia donde te vas a vacilar, te vas a reír, la puedes ver en familia, vas a tirar tu lagrimita, te vas a conmover y también vas a poder aperturar conversaciones importantes, así que vengan a verla. Queremos que amen a Amanda, que entiendan a Amanda y que eso los los lleve a poder conversar ciertos temas que a veces dan un poco de miedo”, declaró Gianella Neyra para La República.

El desafío de interpretar a Amanda

Para Gianella Neyra, dar vida a Amanda significó uno de los retos más exigentes de su carrera. “Creo que lo más desafiante ha sido construir ese arco emocional de este momento de crisis bien particular del personaje. Además, las películas las hacemos por partes. A veces hasta una misma escena se hacen en tres o cuatro días. Entonces, poder lograr tener ese arco bien trazadito y poder contar el antes y el después de cada uno de esos momentos y poder mantener como la coherencia ha sido muy demandante, desafiante, pero muy divertido”, reflexiona la actriz sobre su papel protagónico.

Al ser consultada sobre si hay alguna característica de Amanda con la que se sienta identificada, la novia de Cristian Rivero expresó: “Creo que todos tenemos un pedacito, creo que las emociones son de todos. Cada uno lo maneja a su manera. Creo que podría identificarme mucho cuando era más chica, 17, 18 o 20 años. La vida es como más blanco y negro cuando uno es adolescente, cuando tienes tus primeros años de juventud y eres más radical”.

Trama de 'Amando a Amanda'

La historia sigue a Amanda (Neyra), una mujer muy pelicular, radiante e impredecible, que luego de una ruptura con Fernando (Ciccia) intentará empezar de nuevo. Entre errores, momentos inesperados y hasta un nuevo amor, buscará darse una segunda oportunidad, pero a ella misma.