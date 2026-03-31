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‘Amando a Amanda’ llega a los cines peruanos este 2026: tráiler, elenco y trama de la nueva comedia peruana

La película narra las complejidades del amor a través de Amanda y Fernando, encarnados por Gianella Neyra y Giovanni Ciccia. La trama abarca reencuentros y segundas oportunidades.

‘Amando a Amanda’, la nueva película de Ani Alva Helfer, llegará a todos los cines del país el 28 de mayo de 2026. Fotos: difusión.
‘Amando a Amanda’, la nueva película de Ani Alva Helfer, llegará a todos los cines del país el 28 de mayo de 2026. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

La cartelera del cine peruano 2026 se renueva con ‘Amando a Amanda’, la nueva comedia nacional que llegará a todos los cines este 28 de mayo. Este filme marca el inicio en el cine de Del Barrio Producciones, de Michelle Alexander, quien une fuerzas con AV Films, Gianella Neyra, Ani Alva Helfer y Cecig.

Dirigida por Ani Alva Helfer, la película propone una mirada actual sobre el amor, enfocándose en retratar vínculos más reales, con sus contradicciones, aprendizajes y segundas oportunidades.

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Lanzan tráiler de ‘Amando a Amanda’

A través de las redes sociales, la nueva comedia peruana ‘Amando a Amanda’ acaba de presentar su tráiler oficial, revelando una historia fresca, emotiva y divertida que conecta con diversas emociones y situaciones cotidianas.

El adelanto nos presenta a Amanda (Gianella Neyra) y Fernando (Giovanni Ciccia) en una relación que atraviesa distintas etapas, entre momentos entrañables, malentendidos y situaciones hilarantes con las que el público podrá identificarse fácilmente. 

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Trama y elenco de ‘Amando a Amanda’

‘Amando a Amanda’ narra la historia de Fernando (Ciccia), un hombre que cree en el amor incondicional, y Amanda (Neyra), una pianista intensa cuya vida es una montaña rusa. Una ruptura inesperada desencadena un viaje de reencuentros y segundas oportunidades. Con humor y sensibilidad, la historia explora ese lado complejo —y muchas veces inesperado— del amor. 

‘Amando a Amanda’ es protagonizada por Gianella Neyra y Giovanni Ciccia, junto a Rodrigo Sánchez Patiño, Valentina Saba, Nacho Di Marco, Fiorella Díaz y el debut cinematográfico de la pequeña Noah Martínez.

La cartelera del cine peruano se renueva con 'Amando a Amanda', comedia dirigida por Ani Alva Helfer, que llega a cines el 28 de mayo. Foto: difusión.

La cartelera del cine peruano se renueva con 'Amando a Amanda', comedia dirigida por Ani Alva Helfer, que llega a cines el 28 de mayo. Foto: difusión.


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