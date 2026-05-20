Giovanni Ciccia: "No concibo mi trabajo en el cine y en la televisión sin el teatro"

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Giovanni Ciccia vuelve a compartir guion con Gianella Neyra, esta vez en una comedia romántica dirigida por Ani Alva y que gira en torno al matrimonio. Hablamos unos minutos con el actor previo al estreno de la película. (Esta entrevista se realizó antes de la creación del Colegio de Artistas, aprobada por el Congreso y rechazada por el sector).

Las estadísticas dicen que cada vez hay más divorcios.

Sí, es que en estos tiempos de individualismo absoluto, la tendencia es separarse, estar solo, tomar nuevos rumbos, pensar en uno antes que en los demás. Pero las comedias románticas están justamente para hablar del amor incondicional, en el que prevalece el amor por sobre todo; y no necesariamente el amor propio, sino el amor por el otro, o por tu pareja. Y de eso va Amando a Amanda.

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En ese matrimonio con el cine, el teatro y la televisión, ¿cómo te ha ido?

Es difícil, es difícil. El tiempo y el cuerpo no dan para hacer tantas cosas juntas, ¿no? Porque es bastante demanda. Pero en todo caso, creo que, si lo comparamos con un matrimonio, sería el mejor de los matrimonios porque los proyectos tienen fecha de expiración, entonces se renuevan. Con Gianella hicimos, hace 20 años, Mi problema con las mujeres como pareja y luego ese contrato venció (sonríe). Hemos tenido tiempos de descanso. Para mí, el matrimonio perfecto debería ser uno con fecha de expiración renovable.

En esta idea de seguir renovando y mejorando.

Sí, uno lo va decidiendo: cada día vas decidiendo amar y seguir adelante. Claro que no es fácil, es un trabajo duro, pero tiene que ver con la decisión y con el compromiso.

David Carrillo y tú tuvieron la sala Plan 9. ¿Qué significa el teatro para tu carrera?

¡Uy! Con David produjimos más de 50 obras y, para mí, el teatro es el comienzo de todo, es la base de todo, es el lugar de exploración, de aprendizaje. No concibo mi trabajo en televisión o en cine sin haber partido del teatro, porque es el lugar en donde uno invierte todo su cuerpo, toda su voz, todo su corazón, todos sus pensamientos, toda su alma, en construir un personaje. En mi caso, el teatro es el comienzo de todo y no un final, sino algo que acompaña toda la carrera.

Tengo entendido que estás escribiendo un guion para cine. ¿De qué se trata?

Sí, estoy trabajando en mi nueva película, que sería mi tercer largo, y este sí es un guion original escrito por mí, un proyecto bastante personal, que espero poder realizar el próximo año. Es un drama, es una adaptación de una novela peruana de José Carlos Yrigoyen. Ahora estoy como postulando a DAFO, buscando los recursos para hacerlo.

Hacer cine en Perú es otro tema difícil y hoy tenemos la certeza que los congresistas que impulsaron la bicameralidad y, entre otros temas, la llamada ley anticine, ya no estarán. ¿Qué piensas de eso?

Bueno, al menos el pueblo aparentemente tiene una conciencia y un destino, cosa que es buena para la democracia. En el tema presidencial, sí, la cosa siempre está polarizada y tiene que ver con las distintas realidades que vivimos en el país. No hay una unidad de realidad ni de pensamiento, somos un país demasiado diverso.

Como actor, hiciste un personaje que se enfrentaba prejuicios en No se lo digas a nadie. ¿Qué es lo que viene en tu faceta de director y guionista?

Bueno, siempre he sentido atracción por las historias que hablan de minorías, de dificultades humanas, el texto que estoy trabajando también tiene que ver con eso. Y esta película de Ani Alva también tiene que ver con eso porque habla de una chica con una particularidad que podría ser cancelable por muchos, pero valorada por la gente que la quiere. Fernando decide amarla no a pesar de cómo es ella, sino por cómo es ella. Entonces, plantea algo que tal vez puede ser subversivo en estos tiempos de individualismo.