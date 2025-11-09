Las autoridades investigan los motivos del enfrentamiento y los grupos responsables del motín en Ecuador. Foto: El Universo

Las autoridades investigan los motivos del enfrentamiento y los grupos responsables del motín en Ecuador. Foto: El Universo

Un nuevo estallido de violencia en el sistema penitenciario ocurrió en Ecuador. Al menos cuatro personas murieron y otras 44 resultaron heridas este domingo durante un enfrentamiento con armas de fuego y explosivos en el Centro de Privación de Libertad El Oro N.º 1 de la ciudad de Machala, informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI).

El hecho ocurrió alrededor de las 03:00 de la madrugada, cuando los vecinos de la zona registraron con sus teléfonos celulares las detonaciones, disparos y gritos que provenían del interior del centro penitenciario. Según el SNAI, entre los heridos se encuentran 43 reclusos y un agente policial.

El amotinamiento en cárcel de Ecuador

Equipos especiales de la Policía Nacional ingresaron al penal poco después del estallido de violencia y retomaron el control de las instalaciones. Las autoridades no precisaron si las víctimas fatales eran todas personas privadas de libertad. En septiembre pasado, un enfrentamiento similar en esa misma prisión dejó 14 muertos, entre ellos un funcionario penitenciario.

De acuerdo con la autoridad carcelaria, los recientes disturbios estarían relacionados con una “reorganización” de internos ante la próxima inauguración de una nueva cárcel de máxima seguridad en la provincia costera de Santa Elena, obra impulsada por el gobierno del presidente Daniel Noboa.

La crisis penitenciaria en Ecuador

Ecuador atraviesa desde hace varios años una profunda crisis penitenciaria. Las cárceles del país se han convertido en centros de operación de bandas vinculadas al narcotráfico que se disputan el control interno y las rutas de droga. Desde 2021, cerca de 500 reclusos han muerto en motines y enfrentamientos.

En 2024, las Fuerzas Armadas asumieron el control de los centros penitenciarios por orden del presidente Noboa, quien declaró al país en “conflicto armado interno”. No obstante, en agosto de este año, la administración de ocho cárceles —incluida la de Machala— pasó nuevamente a manos de la Policía.

La peor masacre carcelaria en la historia del país ocurrió en 2021, cuando más de un centenar de presos fueron asesinados en una penitenciaría de Guayaquil. En esa ocasión, los enfrentamientos fueron transmitidos por los propios internos a través de redes sociales, mostrando escenas de extrema violencia.