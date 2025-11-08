Una residente del estado de Piauí, en Brasil, protagonizó un fuerte altercado en las instalaciones de Equatorial Piauí, empresa encargada de la distribución eléctrica en la región, luego de asegurar que llevaba 15 días sin luz en su casa. La escena fue registrada en video por testigos que se encontraban en el lugar.

En las imágenes se observa a la mujer empujando sillas y arrojando al suelo varios monitores de computadora, mientras alza la voz para denunciar la prolongada falta de electricidad. Según sus declaraciones, la compañía no atendió sus reiterados reclamos. "Estoy cansada. Estoy en casa sin luz, llamé al defensor del pueblo, fui a la comisaría. Vi a un empleado riéndose de la situación”, expresó.

Testigo cuenta su versión de los hechos

De acuerdo a un testigo que prefirió permanecer en el anonimato, la mujer afirmó ser cocinera y preparar comidas para vender. Sin embargo, su casa llevaba más de 2 semanas sin electricidad y sus solicitudes a Equatorial no habían recibido respuesta.

Como forma de protesta, llevó una bolsa con comida en estado de descomposición y la vació en la sala de espera de la empresa. Posteriormente, el fuerte olor obligó a varios clientes a salir del lugar.

En el video difundido en redes sociales, se ve que la mujer arroja al suelo nueve monitores de los módulos de atención al cliente y dos impresoras. Enseguida rompe en llanto y se apoya en una mesa, exclamando: “Estoy cansada, no puedo más”. Durante el hecho, tanto trabajadores como clientes, temerosos, se alejaron de la zona.

El comunicado de la empresa de electricidad involucrada en incidente

A través de un comunicado oficial, la empresa Equatorial afirmó que su compromiso es ofrecer un servicio de calidad a sus usuarios y que respeta plenamente el derecho de las personas a manifestarse. Sin embargo, rechazó de forma tajante cualquier tipo de agresión, ya sea contra sus instalaciones, trabajadores o proveedores, quienes, señalaron, solo cumplen con sus labores.

Asimismo, la empresa informó que un equipo técnico acudió a la vivienda de la usuaria la tarde del miércoles 29 de octubre. Según detallaron, en ese momento no encontraron a nadie en el domicilio, aunque confirmaron que el suministro eléctrico estaba funcionando con normalidad.

El incidente no tardó en volverse viral en redes sociales y generó debate entre los usuarios, quienes reflexionaron sobre las demoras en la atención de servicios básicos como la electricidad y hasta qué punto puede justificarse una reacción desesperada frente al abandono o la indiferencia institucional.