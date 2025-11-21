HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
EN VIVO: mira 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     EN VIVO: mira 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     EN VIVO: mira 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Ciencia

Científicos dejaron una planta en el vacío del espacio, sobrevivió 9 meses y terminó de crecer en la Tierra

Las esporas de un musgo resistieron en el exterior de la Estación Espacial Internacional, a pesar de las condiciones extremas la especie siguió reproduciéndose tras llegar a nuestro planeta.

La resistencia del musgo Physcomitrium patens lo convierte en un candidato ideal para sobrevivir al espacio exterior. Foto: Rensing-lab
La resistencia del musgo Physcomitrium patens lo convierte en un candidato ideal para sobrevivir al espacio exterior. Foto: Rensing-lab

Durante nueve meses, una especie de musgo permaneció expuesta al vacío del espacio en el exterior de la Estación Espacial Internacional (EEI). Lejos de marchitarse, las esporas de la planta no solo resistieron las temperaturas y radiación, sino que continuaron reproduciéndose al regresar a la Tierra.

El estudio fue publicado en iScience por la Universidad de Hokkaido, en Japón. Los resultados revelan que más del 80% de las esporas del musgo Physcomitrium patens sobrevivieron al viaje espacial y mantuvieron su capacidad de reproducción una vez de vuelta en nuestro planeta.

Aproximadamente el 80% de las esporas de musgo continuaron germinando después de regresar a la Tierra. Foto: Dr. Chang-hyun Maeng

Aproximadamente el 80% de las esporas de musgo continuaron germinando después de regresar a la Tierra. Foto: Dr. Chang-hyun Maeng

PUEDES VER: Geólogos descubren que un abismo entre 2 continentes sigue abriéndose para dar paso a un nuevo océano

lr.pe

La planta que sobrevive y prospera en el espacio

El musgo P. patens, una especie común en ambientes húmedos y extremos, fue elegido por su capacidad de adaptación. Esta planta ya había demostrado crecer en condiciones adversas como las alturas del Himalaya o los desiertos de Estados Unidos, pero nunca antes se había puesto a prueba en el espacio exterior.

Esquema de la supervivencia del musgo en el espacio y la germinación de sus esporas. Foto: iScience

Esquema de la supervivencia del musgo en el espacio y la germinación de sus esporas. Foto: iScience

El equipo liderado por Tomomichi Fujita, profesor de biología vegetal, seleccionó tres tipos celulares de la planta en distintas etapas de su ciclo reproductivo. Los esporofitos, estructuras que encapsulan las esporas, fueron los más resistentes al ser sometidos a temperaturas extremas, congelamiento y radiación ultravioleta.

Las muestras fueron enviadas a la EEI y expuestas en el módulo japonés Kibo durante nueve meses, enfrentando microgravedad, vacío espacial y fluctuaciones térmicas severas. Se trató de uno de los pocos experimentos en los que se analizan organismos vegetales más allá de las bacterias o cultivos convencionales en órbita.

PUEDES VER: Científicos chinos descubren “óxido de hierro” en el suelo lunar que revoluciona lo que sabíamos sobre la Luna

lr.pe

La planta de regreso en la Tierra

Al concluir el experimento en 2022, las muestras regresaron a la Tierra para su evaluación. Según Fujita, el 80% de las esporas permanecieron viables y muchas germinaron con normalidad. El análisis reveló que las condiciones espaciales no causaron daños irreversibles, excepto en aquellas expuestas directamente a luz ultravioleta de alta energía.

El equipo observó una reducción significativa en pigmentos esenciales como la clorofila a, lo que afectó parcialmente el crecimiento posterior. Aun así, P. patens mostró una resistencia superior a otras especies vegetales expuestas a condiciones similares en estudios previos.

El investigador destaca que la estructura esponjosa que rodea las esporas pudo haber protegido al musgo contra la deshidratación y la radiación. “Este rol protector pudo haber evolucionado tempranamente en la historia de las plantas terrestres para permitirles colonizar ambientes hostiles”, explicó Fujita a Live Science.

PUEDES VER: La NASA comparte las nuevas imágenes del Cometa 3I/ATLAS capturado con naves y telescopios espaciales

lr.pe

El futuro de los ecosistemas fuera de nuestro planeta

Más allá de su resistencia, la planta nos brinda la posibilidad de establecer ecosistemas autosostenibles fuera de la Tierra. Otras plantas como la P. patens también podrían adaptarse a hábitats espaciales, facilitando futuras misiones de colonización.

"La función protectora puede haber evolucionado tempranamente en la historia de las plantas terrestres para ayudar a los musgos a colonizar hábitats terrestres", dijo Fujita.

Aunque esto pueda parecer un ejercicio para poner a prueba los límites de una sola especie, "el éxito de las esporas en el espacio podría ofrecer un primer paso biológico para la creación de ecosistemas más allá de nuestro planeta," agregó. En el futuro, espera probar con otras especies y comprender mejor cómo estas células resistentes sobreviven a condiciones tan extremas.

Notas relacionadas
La inteligencia artificial descubre los rastros más antiguos de la vida en la Tierra de hace 3.300 millones de años

La inteligencia artificial descubre los rastros más antiguos de la vida en la Tierra de hace 3.300 millones de años

LEER MÁS
Científicos descubren la telaraña más grande del mundo donde prosperan más de 111.000 arañas en una cueva completamente oscura

Científicos descubren la telaraña más grande del mundo donde prosperan más de 111.000 arañas en una cueva completamente oscura

LEER MÁS
Biólogos revelan al animal que se ha convertido en el depredador más temible de los mares y aterroriza al gran tiburón blanco

Biólogos revelan al animal que se ha convertido en el depredador más temible de los mares y aterroriza al gran tiburón blanco

LEER MÁS
Científica australiana descubre una nueva especia de abeja con ‘cuernos’ y de aspecto aterrador

Científica australiana descubre una nueva especia de abeja con ‘cuernos’ y de aspecto aterrador

LEER MÁS
Los científicos revelan el test rápido capaz de detectar el Alzheimer mucho antes de los síntomas

Los científicos revelan el test rápido capaz de detectar el Alzheimer mucho antes de los síntomas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Geólogos descubren que un abismo entre 2 continentes sigue abriéndose para dar paso a un nuevo océano

Geólogos descubren que un abismo entre 2 continentes sigue abriéndose para dar paso a un nuevo océano

LEER MÁS
Adiós al papel higiénico: Japón ha encontrado a su sustituto, es mucho más eficaz y ecológico

Adiós al papel higiénico: Japón ha encontrado a su sustituto, es mucho más eficaz y ecológico

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Ciencia

La NASA comparte las nuevas imágenes del Cometa 3I/ATLAS capturado con naves y telescopios espaciales

La NASA publicó las últimas fotos del cometa 3I/ATLAS durante su travesía por el sistema solar

Científicos chinos descubren “óxido de hierro” en el suelo lunar que revoluciona lo que sabíamos sobre la Luna

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025