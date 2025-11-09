Tornado en Brasil deja seis muertos, 750 heridos y destruye gran parte del estado de Paraná

El potente tornado destruyó gran parte del estado de Paraná. | AFP

Un poderoso tornado golpeó el estado brasileño de Paraná el viernes 7 de noviembre y dejó al menos seis muertos y 750 heridos, según confirmaron las autoridades locales. El fenómeno, con vientos de hasta 250 kilómetros por hora, arrasó viviendas y destruyó casi el 90% de la ciudad de Río Bonito do Iguaçu.

El gobernador Ratinho Junior declaró el estado de calamidad pública y tres días de duelo en memoria de las víctimas. En total, unas 10.000 personas resultaron damnificadas en 14 municipios, mientras los equipos de rescate continúan buscando desaparecidos entre los escombros.

Destrucción y víctimas en Río Bonito do Iguaçu

La ciudad de Río Bonito do Iguaçu, de apenas 13.500 habitantes, fue la más golpeada por el fenómeno. Cinco de las seis muertes confirmadas ocurrieron allí: tres hombres, una mujer y una adolescente de 14 años.

Según el subcomandante de Bomberos de Paraná, Jonas Benghi Pinto, la localidad quedó “como un escenario de guerra”, con postes arrancados, vehículos volcados y viviendas reducidas a escombros. En la zona opera ahora un hospital de campaña para atender a los heridos.

Reacción del Gobierno y apoyo federal

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenó el envío inmediato de personal médico, rescatistas y funcionarios del gabinete para coordinar la emergencia. “Nuestra prioridad es salvar vidas y reconstruir lo que fue destruido”, señaló el mandatario en sus redes sociales.

El gobernador Ratinho Junior agradeció la respuesta federal y adelantó que, una vez concluidas las labores de rescate, se iniciará un plan de reconstrucción de viviendas. Las autoridades locales habilitaron centros de acopio para recibir alimentos, agua y ropa de abrigo.

Fenómenos extremos en el sur de Brasil

El Instituto Meteorológico de Brasil explicó que el tornado se formó dentro de una supercelda, una tormenta de gran intensidad y rotación. Los estados vecinos de Río Grande do Sul y Santa Catarina también declararon emergencia por un ciclón extratropical que avanza hacia el norte.

En Sao Paulo y Río de Janeiro se registraron lluvias torrenciales, vientos huracanados y árboles caídos. El desastre ocurre a dos días del inicio de la Conferencia Climática COP30 en Belém, donde se debatirá cómo enfrentar los fenómenos extremos agravados por el cambio climático.