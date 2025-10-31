HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Estados Unidos y Ecuador descartan instalar una base militar en Galápagos para combatir el narcotráfico en el Pacífico

Noboa impulsa un referendo para el 16 de noviembre que decidirá sobre la modificación de la Constitución de 2008, que prohíbe bases militares extranjeras en el país.

Noboa es considerado uno de los aliados más cercanos del gobierno de Donald Trump en Sudamérica. Foto: AFP.
Noboa es considerado uno de los aliados más cercanos del gobierno de Donald Trump en Sudamérica. Foto: AFP.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aclaró que no se instalará una base militar estadounidense en las islas Galápagos, descartando así la posibilidad de establecer una presencia extranjera en la isla Baltra como parte de las operaciones conjuntas contra el narcotráfico en el Pacífico. "Baltra queda descartado", expresó Noboa en entrevista con el canal Teleamazonas

El mandatario, considerado uno de los aliados más cercanos del gobierno de Donald Trump en Sudamérica, impulsa además un referendo previsto para el 16 de noviembre, en el que los ecuatorianos deberán decidir si se permite o no la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional, una medida actualmente prohibida por la Constitución de 2008.

PUEDES VER: Donald Trump niega posible ataque de Estados Unidos contra Venezuela tras versiones de medios estadounidenses

Noboa niega impacto ambiental ante bases militares

La propuesta, que había generado polémica dentro y fuera del país, fue cuestionada por organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición, quienes advirtieron sobre el impacto que una instalación de ese tipo tendría en el ecosistema del archipiélago, considerado Patrimonio Natural de la Humanidad.

Sin embargo, el mandatario insistió en que su prioridad es fortalecer la seguridad nacional. Además, Noboa afirmó que algunos sectores “tratan de desviar la atención” con el debate ambiental, y reiteró que su objetivo es enfrentar con firmeza el narcotráfico.

"Las dos posibles bases o alguno de los dos lugares va a ser Manta o Salinas", balnearios ubicados en la costa continental y donde "hay una mayor prioridad en el tráfico de armas, en el tráfico de combustibles, en el tráfico de drogas", precisó.

Ecuador impulsa un referendo previsto para el 16 de noviembre

El próximo 16 de noviembre, los ecuatorianos acudirán a las urnas para decidir un referendo convocado por Noboa que propone modificar la Constitución con el fin de permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país —lo que implicaría derogar el artículo 5 vigente desde 2008, que declara al país “territorio de paz” y prohíbe la presencia de instalaciones militares foráneas.

El proyecto, aprobado por el parlamento ecuatoriano el 3 de junio de 2025, recibió el respaldo mayoritario en la Asamblea Nacional (82 votos a favor) y pasa ahora por el control ciudadano en la consulta popular.

