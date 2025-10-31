Daniel Noboa no descarta pedir licencia como presidente para realizar campaña por el referéndum en Ecuador

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa afirmó este viernes 31 de octubre que pedirá licencia si decide participar en la campaña por la consulta popular y el referéndum de noviembre de 2025, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le recordara que, por ley, debe hacerlo. El anuncio lo realizó durante una entrevista con el canal Teleamazonas.

No obstante, Noboa precisó que mantendrá parte de sus funciones como jefe de Estado durante el proceso, debido a compromisos oficiales previamente asumidos. Por ello, explicó que no se apartará del cargo durante todo el periodo de campaña, que iniciará el 1 de noviembre, según el cronograma electoral.

TE RECOMENDAMOS PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La agenda internacional de Daniel Noboa

El mandatario detalló que su agenda oficial incluye una ponencia en Estados Unidos el 4 de noviembre, donde abordará temas de cooperación económica y seguridad regional. Los días 5 y 6 recibirá en Quito a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, con quien revisará acuerdos bilaterales en materia de defensa y control fronterizo.

Estos compromisos, señaló Noboa, forman parte de una estrategia diplomática para fortalecer la relación con Washington y atraer inversiones al país. Aclaró que mantendrá su enfoque en la política exterior durante esos días y que solo después de concluir sus reuniones evaluará si solicita licencia para participar en actividades internas.

Noboa levanta el estado de excepción tras un mes de protestas indígenas

El presidente Daniel Noboa derogó los decretos que mantenían el estado de excepción en diez provincias tras más de un mes de protestas por la eliminación del subsidio al diésel. Con la medida, se levantan las restricciones y toques de queda en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza.

Aunque el fin de las marchas se anunció el 22 de octubre, el estado de excepción continuaba vigente. Según Primicias, las movilizaciones dejaron tres muertos y decenas de heridos. El líder de la Conaie, Marlon Vargas, cuestionó la falta de diálogo y reiteró su pedido de restituir el subsidio al combustible y mejorar los servicios públicos.