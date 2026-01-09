El homo erectus no fue la primera especie en abandonar África: unos fósiles replantean la historia humana

Los primeros miembros del linaje humano podrían haber abandonado África antes de lo que se creía. Foto: Science.org

Durante décadas, se ha considerado que Homo erectus fue la primera especie del género Homo en salir de África hace 1,8 millones de años. Sin embargo, un nuevo análisis de fósiles hallados en Europa sugiere que esa migración temprana pudo haber involucrado a más de una especie humana, incluida una de rasgos más primitivos.

El estudio se basa en restos fósiles encontrados en Dmanisi, una localidad situada en la actual República de Georgia, considerada uno de los yacimientos más antiguos de presencia humana fuera del continente africano. Los fósiles recuperados allí, entre ellos cinco cráneos, han sido objeto de un intenso debate científico desde su descubrimiento, hace unos 35 años.

Los restos humanos de especies distintas

Las investigaciones en el yacimiento de Dmanisi revelaron que humanos muy antiguos ya habitaban Eurasia mucho antes de lo esperado. Se creía que todos los fósiles del sitio pertenecían a Homo erectus y que las diferencias anatómicas entre ellos podían explicarse por variaciones naturales, como el sexo o la edad.

Reproducciones de cráneos antiguos hallados en Dmanisi, Georgia. Foto: Universal History Archive

Otros estudios, en cambio, plantearon que los restos podrían corresponder a dos especies humanas distintas. Una de ellas, conocida como Homo georgicus, mostraría rasgos más cercanos a los australopitecos —antecesores más primitivos—, mientras que la otra, llamada Homo caucasicus, se asemejaría más a los primeros representantes del género Homo.

Estudio centrado en dientes

A diferencia de investigaciones anteriores, que se enfocaron principalmente en los cráneos, el nuevo estudio publicado en la revista PLOS One analizó los dientes de los fósiles de Dmanisi, una parte del esqueleto especialmente útil para identificar diferencias evolutivas.

Los H. erectus eran cazadores-recolectores nómadas, fabricaban herramientas de piedra y usaban el fuego. Foto: Anadolu

Los investigadores examinaron 24 dientes pertenecientes a tres individuos y los compararon con 559 dientes de otras especies, incluidos australopitecos, humanos tempranos como Homo habilis y Homo erectus, y humanos modernos.

Los dientes se dividieron en dos grupos bien diferenciados. Uno presentaba características más cercanas a los australopitecos, mientras que el otro se parecía más a los humanos tempranos. Estas diferencias fueron especialmente claras en los dientes de la mandíbula superior.

¿Una especie muy variable o dos linajes distintos?

Según los autores del estudio, este patrón sugiere que más de una especie humana pudo haber vivido en Dmanisi al mismo tiempo. “Probablemente hubo más de una especie presente en la región”, explicó a Live Science Mark Hubbe, antropólogo y coautor del trabajo.

Los investigadores señalaron que el grupo de dientes más primitivo tenía terceros molares relativamente grandes, algo que no encaja con la tendencia evolutiva humana hacia muelas del juicio más pequeñas. Este rasgo refuerza la idea de que no todos los fósiles pertenecen a una sola especie.

No obstante, los científicos reconocen que las diferencias dentales observadas son comparables, en magnitud, a las que existen entre machos y hembras de chimpancés y gorilas, lo que abre la posibilidad de que se trate de una sola especie con una variabilidad inusual.

Opiniones divididas entre los expertos

Chris Stringer, paleoantropólogo del Museo de Historia Natural de Londres, que no participó en el estudio, coincidió en que Dmanisi probablemente representa más de un linaje humano. Según explicó, uno de los cráneos es “mucho más primitivo que los otros”, con rasgos que recuerdan al menos a Homo habilis, o incluso a los australopitecos.

Los demás fósiles, añadió, podrían corresponder a una forma muy temprana de Homo erectus, que hasta ahora ha sido la interpretación dominante.

"Hubo una especie anterior y más 'primitiva' que migró fuera de África de lo que generalmente se pensaba, lo cual es bastante interesante", dijo Karen Baab, paleoantropóloga de la Universidad Midwestern de Arizona.

La experta advirtió que estos nuevos hallazgos no prueban de forma concluyente la presencia de más de una especie en Dmanisi. Por ejemplo, señaló que el análisis de los dientes de la mandíbula inferior realizado en el nuevo estudio sugería que estos fósiles podrían pertenecer únicamente al H. erectus , y no a dos especies.

