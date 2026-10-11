Indeci alerta que incendios forestales en Ayacucho, Moquegua y Puno siguen activos y destruyen cobertura natural

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informa que cuatro incendios forestales siguen activos en Ayacucho, Moquegua y Puno, causando daños en la cobertura natural de estas regiones.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informa que cuatro incendios forestales siguen activos en Ayacucho, Moquegua y Puno, causando daños en la cobertura natural de estas regiones. Foto: composición LR

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advirtió que cuatro incendios forestales continúan activos en los departamentos de Ayacucho, Moquegua y Puno, donde el fuego está causando daños a la cobertura natural. Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado afectaciones a la vida ni a la salud de la población.

Ante estas emergencias, los gobiernos locales elaboran la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar las consecuencias de los incendios. El organismo, adscrito al Ministerio de Defensa, mantiene el monitoreo de los eventos en coordinación con los centros de operaciones de emergencia regionales, provinciales y distritales, así como con las autoridades competentes.

Video destacado CASO LICEO: NUEVA DENUNCIA DE 4GR3SIÓN S3XU4L EN MARANGUITA | ARDE TROYA CON OXENFORD

Incendios forestales en Ayacucho, Moquegua y Puno: qué distritos continúan afectados por el fuego

En Ayacucho, los incendios permanecen activos en los distritos de Chaviña y Pacapausa. La misma situación se registra en San Cristóbal, en Moquegua, y en Lampa, en Puno. En estas localidades, el fuego afecta la cobertura natural, mientras el personal de Serenazgo, la Policía Nacional del Perú (PNP), las plataformas de Indeci y los comuneros participan en las labores para sofocar las llamas.

Las autoridades locales continúan recopilando información para completar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). Aunque siguen las acciones para controlar los siniestros, no se han comunicado consecuencias para la vida ni la salud de los habitantes de las zonas involucradas. Indeci mantiene la supervisión de los casos junto con las entidades responsables para dar seguimiento a las emergencias y coordinar las medidas de respuesta.

Áncash y Arequipa: Indeci reporta un incendio controlado y otros tres extinguidos

En el sector Pampay, ubicado en el distrito y provincia de Sihuas, en Áncash, el incendio forestal iniciado el 8 de octubre se encuentra controlado. No obstante, la evaluación de daños sigue en curso y el reporte preliminar registra 25 hectáreas de cobertura natural destruidas.

Por otro lado, fueron extinguidos los incendios forestales registrados en los distritos de Parobamba y Matacoto, en Áncash, y Puyca, en Arequipa. Según Indeci, las labores del personal de las municipalidades distritales y de los pobladores, junto con las condiciones meteorológicas favorables, permitieron apagar estos siniestros. El organismo continúa monitoreando los eventos en coordinación con los centros de operaciones de emergencia y las autoridades competentes.