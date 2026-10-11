Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOAlianza Lima vs Cusco FC EN VIVO: minuto a minuto del partido
Sociedad

Indeci alerta que incendios forestales en Ayacucho, Moquegua y Puno siguen activos y destruyen cobertura natural

Las autoridades locales están realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para valorar las consecuencias de estos siniestros. Se trabaja en coordinación con entidades competentes.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informa que cuatro incendios forestales siguen activos en Ayacucho, Moquegua y Puno, causando daños en la cobertura natural de estas regiones.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informa que cuatro incendios forestales siguen activos en Ayacucho, Moquegua y Puno, causando daños en la cobertura natural de estas regiones.Foto: composición LR
Por
google iconLa República en Google

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advirtió que cuatro incendios forestales continúan activos en los departamentos de Ayacucho, Moquegua y Puno, donde el fuego está causando daños a la cobertura natural. Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado afectaciones a la vida ni a la salud de la población.

Ante estas emergencias, los gobiernos locales elaboran la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar las consecuencias de los incendios. El organismo, adscrito al Ministerio de Defensa, mantiene el monitoreo de los eventos en coordinación con los centros de operaciones de emergencia regionales, provinciales y distritales, así como con las autoridades competentes.

Video destacado

CASO LICEO: NUEVA DENUNCIA DE 4GR3SIÓN S3XU4L EN MARANGUITA | ARDE TROYA CON OXENFORD

Puedes ver

Incendios forestales en Cusco: Gobierno enviará kits para animales, semillas y sistemas de riego desde este lunes

lr.pe

Incendios forestales en Ayacucho, Moquegua y Puno: qué distritos continúan afectados por el fuego

En Ayacucho, los incendios permanecen activos en los distritos de Chaviña y Pacapausa. La misma situación se registra en San Cristóbal, en Moquegua, y en Lampa, en Puno. En estas localidades, el fuego afecta la cobertura natural, mientras el personal de Serenazgo, la Policía Nacional del Perú (PNP), las plataformas de Indeci y los comuneros participan en las labores para sofocar las llamas.

Las autoridades locales continúan recopilando información para completar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). Aunque siguen las acciones para controlar los siniestros, no se han comunicado consecuencias para la vida ni la salud de los habitantes de las zonas involucradas. Indeci mantiene la supervisión de los casos junto con las entidades responsables para dar seguimiento a las emergencias y coordinar las medidas de respuesta.

Puedes ver

Déficit hídrico en Perú: Gobierno declara en emergencia 707 distritos de 17 regiones

lr.pe

Áncash y Arequipa: Indeci reporta un incendio controlado y otros tres extinguidos

En el sector Pampay, ubicado en el distrito y provincia de Sihuas, en Áncash, el incendio forestal iniciado el 8 de octubre se encuentra controlado. No obstante, la evaluación de daños sigue en curso y el reporte preliminar registra 25 hectáreas de cobertura natural destruidas.

Por otro lado, fueron extinguidos los incendios forestales registrados en los distritos de Parobamba y Matacoto, en Áncash, y Puyca, en Arequipa. Según Indeci, las labores del personal de las municipalidades distritales y de los pobladores, junto con las condiciones meteorológicas favorables, permitieron apagar estos siniestros. El organismo continúa monitoreando los eventos en coordinación con los centros de operaciones de emergencia y las autoridades competentes.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Por Carlin | 11 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 10 de octubre de 2026

Por Carlin | 10 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 9 de octubre de 2026

Por Carlin | 9 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Exigían S/20.000 como 'cuota inicial' para cantar: caen tres extorsionadores de artistas de cumbia y salsa

JNE buscaría eludir decisión de proclamar a López Aliaga como alcalde

Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO: minuto a minuto del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Sociedad

Exigían S/20.000 como 'cuota inicial' para cantar: caen tres extorsionadores de artistas de cumbia y salsa

Nueva denuncia de agresión sexual en Maranguita: Menor habría sido víctima de un intento de agresión en las duchas

Olimpiada Nacional de Matemáticas 2026: 237 finalistas disputarán la etapa nacional en Huampaní en búsqueda de los S/81.000

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

JNE buscaría eludir decisión de proclamar a López Aliaga como alcalde

Ruth Luque a Fujimori tras incidente en el Senado: "Corresponde exigirle algo más que respaldos incondicionales a sus ministros"

Ministro Juan Sheput sobre visita del Papa León XIV: "Tenemos esperanza en que se cumplirá con el programa"