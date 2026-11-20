Línea 2 del Metro de Lima suspenderá servicio en cinco estaciones este viernes 27 de noviembre por mantenimiento El cierre se llevará a cabo desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. del viernes, reanudándose el sábado 28 en el mismo horario. Este tramo traslada más de 60.000 pasajeros diariamente entre Ate y Santa Anita.

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao anunció que suspenderá temporalmente el servicio en sus cinco estaciones operativas el próximo viernes 27 de noviembre. La medida se aplicará debido a trabajos de mantenimiento general programados para esa fecha en la Etapa 1A.

Las estaciones que permanecerán cerradas son Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita, las cuales trasladan a más de 60.000 pasajeros al día en su tramo operativo de 5 kilómetros entre los distritos de Ate y Santa Anita, al este de la capital.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

¿Por cuánto tiempo estarán cerradas las estaciones?

Según el concesionario Metro de Lima Línea 2, el cierre se ejecutará durante el horario regular del servicio comercial, que comprende desde las 6.00 a. m. hasta las 11.00 p. m. del viernes 27 de noviembre . La atención se reanudará el sábado 28 en el mismo horario.

La compañía agradeció la comprensión a los usuarios y reafirmó su compromiso con la seguridad y la calidad del servicio. Además, recomendó al público mantenerse informado sobre cualquier novedad en el servicio de la Línea 2 a través de sus canales oficiales.

Comunicado de la Línea 2 del Metro de Lima

Línea 2 del Metro de Lima

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao es el primer sistema de transporte masivo subterráneo y automático (GoA4, sin conductor) del Perú. El proyecto se encuentra en desarrollo y apunta a conectar de este a oeste desde Ate hasta el Callao, en aproximadamente 45 minutos.

Actualmente, su tramo operativo comprende la Etapa 1A entre las estaciones Evitamiento y Mercado Santa Anita, en las que se traslada a más de 60.000 pasajeros al día. El resto de tramos y estaciones continúa en construcción y pruebas, según información oficial.