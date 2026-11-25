¡Atención, vecinos de Lima! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció nuevos cortes de agua para este jueves 26 de noviembre de 2026. La medida afectará a diferentes sectores de seis distritos de la capital, donde algunas familias permanecerán hasta 12 horas sin acceso al suministro.

Las interrupciones responden a trabajos de mantenimiento de redes, limpieza de reservorios y empalme de tuberías. Las primeras restricciones comenzarán a las 8:00 a. m., mientras que en determinados sectores el abastecimiento se restablecerá recién a las 11:30 p. m.

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¿Qué distritos de Lima tendrán corte de agua este jueves 26 de noviembre?

De acuerdo con la programación difundida, los horarios de suspensión serán los siguientes:

Distrito Inicio del corte Reposición Duración San Juan de Miraflores 8:00 a. m. 8:00 p. m. 12 horas Villa María del Triunfo 8:00 a. m. 8:00 p. m. 12 horas Magdalena del Mar 10:00 a. m. 10:00 p. m. 12 horas San Isidro 12:00 p. m. 11:00 p. m. 11 horas San Borja 12:00 p. m. 11:30 p. m. 11 horas y 30 minutos Puente Piedra 12:00 p. m. 8:00 p. m. 8 horas

Sedapal: lista de zonas afectadas por el corte de agua del jueves 26 de noviembre

San Juan de Miraflores

A. H. San Antonio de Padua.

Urbanización San Juan, zonas C y D.

A. H. Sol de los Milagros.

P. J. Villa Solidaridad, segunda etapa.

P. J. San Antonio de Padua.

A. H. Mártires de San Juan.

A. H. 7 de Julio.

A. H. Rafael Belaúnde.

A. H. Virgen de Guadalupe.

Villa María del Triunfo

Urbanización Villa Jardín.

P. J. San Gabriel Bajo.

Sector Vallecito Bajo.

A. H. José C. Mariátegui.

30 de Agosto.

Santa Rosa de Belén.

Ampliación Vista Alegre.

A. H. Garcilazo de la Vega.

Ampliación 1 de Mayo.

Magdalena del Mar

Urbanización Orrantia.

Urbanización San Felipe.

Urbanización Santa Rosa.

La suspensión comprenderá el cuadrante delimitado por las avenidas Faustino Sánchez Carrión, Salaverry, Javier Prado y Juan de Aliaga, incluyendo sus calles interiores.

San Isidro

El corte afectará al sector 51, dentro del área delimitada por las avenidas Javier Prado Oeste, Arequipa, Camino Real y Víctor Andrés Belaúnde, además de las calles José Choquehuanca y Los Cipreses.

San Borja

La interrupción comprenderá el asentamiento humano Todos los Santos, en el cuadrante de las avenidas Joaquín de la Madrid, San Luis y Géminis.

Puente Piedra

Los trabajos de limpieza del reservorio afectarán al sector 393, que comprende, entre otras localidades:

Jesús Oropeza Chonta.

Las Begonias.

Valle Hermoso.

Las Magnolias del Arenal.

Jerusalén.

Belén.

Rosa de América.

Los Libertadores.

Nueva Jerusalén.

Los Jardines de Zapallal.

Nuevo Israel.

Los Lirios.

Señor de Muruhuay, primera etapa.

Las Arenitas Mi Casa Pequeños Criaderos.

¿Cómo saber si mi vivienda está incluida en el corte de agua de Sedapal?

Los usuarios pueden comunicarse con Aquafono al (01) 317-8000 y proporcionar su número de suministro para consultar si su domicilio está comprendido en la programación.

Asimismo, se recomienda almacenar agua en recipientes limpios y tapados, priorizar su uso para la alimentación y la higiene personal, y mantenerse atento a las comunicaciones oficiales de Sedapal ante posibles cambios en los horarios de reposición.