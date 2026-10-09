Mientras Lima procesaba los resultados de las elecciones municipales del domingo 4 de octubre de 2026, el Cusco ardía. En la provincia de Espinar, los incendios forestales han consumido hasta el momento más de 15,000 hectáreas entre los distritos de Alto Pichigua y Pichigua. El periodista Vidal Merma fue uno de los pocos comunicadores que llegó a la zona. "En Alto Pichigua se han quemado más de 10,000 hectáreas y en Pichigua más de 5,000, y todavía no está controlado al cien por ciento", reportó en comunicación telefónica con La República desde Espinar. En el distrito de Antioquia, el fuego comenzó el lunes y recién fue sofocado el miércoles en la mañana, nos confirmó Vidal.

La respuesta del Estado fue insuficiente desde el primer momento. Los bomberos, ciudadanos peruanos que realizan esa labor voluntariamente, llegaron el lunes por la tarde, pero no pudieron controlar las llamas y se retiraron de noche. "Los comuneros han perdido casi todos sus pastizales y los animales que quedaron vivos no tienen qué comer", advirtió Merma.

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En total, 57 camélidos murieron quemados solo en la zona de Antioquia. Además, la provincia de Chumbivilcas, también afectada, no cuenta con ninguna estación de bomberos, por lo que el traslado por tierra desde otro pueblo aledaño resulta más complejo.

Una niña fallecida

Las pérdidas humanas son igualmente graves. Rosmeri, de 11 años, y su hermano Clinton, de 18, murieron en el distrito de Pomacanchi, ubicado al norte de Pichigua, a aproximadamente 2,5 horas según la estimación de Google Maps.

Rosmery, de 11 años, y su hermano Clinton, de 18, murieron tras sufrir quemaduras por el incendio forestal en Acomayo. El lunes, en medio del dolor, sus familias los sepultaron.

El representante del COER explicó a La República que durante los últimos días no se contó con el apoyo del Ejército y la Policía debido a su participación en el proceso electoral.

En cuanto a las víctimas humanas, Mancilla confirmó que cinco personas han fallecido por incendios forestales en lo que va del año. Dos eran jóvenes que murieron en Pomacanchi (Acomayo), mientras que las otras tres víctimas eran adultos mayores, una situación que, según indicó, se repite en años anteriores.

En toda la región Cusco se han contabilizado 280 focos de incendio en lo que va del año, con seis activos de manera simultánea en las últimas horas. Un cuaderno de campo hallado en Pallpata registra a mano el inventario del desastre: 12 llamas y 44 alpacas muertas, 25 familias damnificadas, entre 8.000 y 9.000 hectáreas arrasadas en dos sectores.

Los incendios no se limitaron al Cusco: Ayacucho, Junín y Pasco también reportan focos activos.

Más de 511,000 peruanos expuestos al fuego

La emergencia actual revela una vulnerabilidad estructural de escala nacional. Según datos de CENEPRED, 511.339 peruanos y 160.058 viviendas se encuentran en territorios clasificados en nivel de riesgo muy alto por incendios forestales. En total, más de un millón de hectáreas agrícolas están expuestas a este peligro en todo el país.

Los departamentos más vulnerables son Puno —con 141.944 personas y 276.235 hectáreas agrícolas en riesgo—, La Libertad —con 61.366 personas y 112.859 hectáreas— y Apurímac —con 41.794 personas y 99.240 hectáreas—. Cajamarca también figura entre los más expuestos, con casi 36.000 personas y más de 96.000 hectáreas en riesgo. En infraestructura, el mapa es igualmente crítico: Quinientos seis establecimientos de salud y 3.559 instituciones educativas se ubican en zonas de riesgo muy alto. Puno concentra la mayor cantidad: 914 colegios en peligro.

Distritos con riesgo alto de incendios forestales

Cusco, donde los incendios ya cobran vidas esta semana, tiene 34.458 personas y 23.365 hectáreas en riesgo muy alto, además de 127 monumentos arqueológicos prehispánicos expuestos. La tabla de CENEPRED no es un ejercicio estadístico: es el retrato de una deuda pendiente del Estado con las poblaciones más expuestas al fuego. Mientras el Plan Multisectorial aguarda su implementación efectiva, esos números tienen nombre, familia y pastizales que ya no existen.